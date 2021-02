SAINT-VALENTIN - Vos messages d'amour affichés sur le panneau numérique de Médis

Un peu de douceur et de légèreté dans ce lourd contexte sanitaire. La mairie de Médis décide de jouer les cupidons pour la Saint-Valentin. La petite commune de 3000 habitants vous propose ainsi de lui envoyer vos plus beaux messages d'amour. Ils seront ensuite affichés le 14 février sur le panneau numérique de la ville, à la vue des milliers d'automobilistes qui empruntent chaque jour la N150 en sortant de Royan.

Emilie est venue déposer un colis à deux pas du panneau d'affichage de la ville. Elle n'était pas au courant de l’initiative de la mairie, mais son message est tout trouvé :

Je t'aime mon petit chat, il saura que c'est pour lui !

dit cette future maman qui fêtera pour la première fois la Saint-Valentin "à deux et demi".

Quelques mètres plus loin, Christine se promène, la main dans la main, avec son mari Gilles. Pour elle, pas besoin de panneau pour lui dire tout son amour. "Il le sait, pas la peine de lui redire," dit elle un peu gênée, avant quand même de lâcher un "Gilles, je t'aime".

Christelle Bernard est élue à la ville de Médis, elle a déjà récolté une dizaine de mots doux comme "Tu me combles de bonheur, je t'aime. Ta poulette"."Si par cette initiative on peut apporter un peu d'amour et de tendresse, on le fait et on le refera", se réjouit-elle.

Pour participer, il faut contacter la mairie de Médis en passant par son Facebook ou son Twitter. Le secrétariat du LOVE prend vos messages jusqu’au 10 février.