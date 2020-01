Saint-Vincent-de-Boisset : les enfants du centre de loisirs reçoivent 150 cartes postales du monde entier

L'animatrice du centre de loisirs de Saint-Vincent-de-Boisset a lancé début janvier un appel sur les réseaux sociaux pour récupérer le plus de cartes postales possible. Une initiative qui a fait le buzz, les enfants ont reçu près de 150 cartes du monde entier.

Saint-Vincent-de-Boisset, France

La belle histoire du jour s'est déroulée à Saint-Vincent-de-Boisset. Dans le village, une animatrice du centre de loisirs "La soupe au caillou" a demandé sur les réseaux sociaux aux internautes d'envoyer des cartes postales aux enfants. Son appel a été entendu et partagé de nombreuses fois sur Twitter et Facebook. Trois semaines plus tard, les enfants ont reçu près de 150 cartes postales de la part d'inconnus du monde entier.

Un succès fulgurant auquel ne s'attendait pas Jessica l'animatrice à l'origine de l'idée : "Je me suis dit qu'on allait recevoir une dizaine de cartes postales de France et que ça pourrait être pas mal. Je ne m'attendais pas à recevoir autant de cartes et surtout d'autant de pays. On en a reçu du Canada, du Japon, de l'Algérie, de la Guadeloupe..."

À chaque fois que les enfants reçoivent une carte (il y en a une quinzaine par jour dans la boîte au lettres du centre) ils placent une gommette sur le planisphère ou la carte de France pour situer son origine. Un projet qui leur donne envie de voyager tout en révisant la géographie.

Sur la carte de France et sur le planisphère, des dizaines de gommettes pour représenter les origines des cartes postales © Radio France - Margaux Caroff

Et pour s'exercer à l'écriture et remercier les internautes qui ont pris le temps de leur écrire, les enfants du centre de loisirs répondent à chacune des lettres avec l'aide de leur animatrice Jessica. Ils ont même créé une carte postale de Saint-Vincent-de-Boisset avec des photos du village et le logo de leur centre, la "Soupe au Caillou".