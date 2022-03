Une nouvelle course voit le jour ce dimanche en Corrèze. Et son nom affiche bien la couleur. Il s'agit du FarciTrail. C'est à Sainte-Fortunade. Il s'agit d'une course de 15 kilomètres qui sera suivie d'un repas de farcidures.

Sainte-Fortunade : le FarciTrail ou l'alliance incongrue de la farcidure et de la course à pied

C'est, en apparence en tout cas, deux mondes contraires : ce dimanche à Sainte-Fortunade près de Tulle le monde du trail rencontre celui des farcidures, ces boules de pommes de terre râpées farcies d'un morceau de lard, typiques du pays de Tulle. L'épreuve a été baptisée le FarciTrail. Les coureurs s'élancent à 10h pour un parcours de 15 km autour de la commune avant de pouvoir déguster au pied du château les fameuses farcidures accompagnées des traditionnels petits salés et andouilles.

Un gag retentissant

C'est un habitant et élu de Sainte-Fortunade qui a eu l'idée de ce mariage. "J'avais lancé ça vraiment comme un gag, explique Xavier Durand. Et ça a suscité dans le milieu sportif du pays tulliste un émoi considérable". Et du coup Xavier Durand s'est retrouvé rapidement avec 200 inscrits pour la course et compte bien sur les inscriptions de dernière minute ce dimanche matin pour atteindre les 250 personnes. Un beau succès pour une première édition d'une épreuve qui se veut festive avant tout. Un sonneur de cor de chasse par exemple fera résonner son instrument durant la course. Des accordéonistes animeront également le repas.

Rien de gras dans les farcidures !

C'est là que la vraie question posée par ce FarciTrail intervient : la course à pied est-elle vraiment compatible avec les farcidures, spécialité somme toute généreuse ? Mais c'est justement tout le contraire s'amuse Marc Robert, le grand maître de la Confrérie de la Farcidure et du Millassou a qui la charge de préparer ces farcidures a été confiée. "La farcidure est cuite dans l'eau, rappelle-t-il goguenard. Donc il n'y a pas très de gras". Avis tout de même aux frêles appétits : la confrérie a prévu 1000 boules pour le repas. "De toute façon ils ne les dégusteront qu'après la course. Aussitôt qu'ils auront fini ils pourront recourir parce qu'ils auront la patate" conclut Marc Robert en riant. Xavier Durand n'en rit pas moins : "Il n'y aura pas de contrôle médical après ! "