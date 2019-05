Sainte Gemme en Sancerrois : des parrains pour leurs pieds de vigne

Sainte-Gemme-en-Sancerrois, France

Cette année, une trentaine de personnes parrainent des pieds de vignes sur le domaine de Jérôme et Gaëlle Godon : un contrat d'un an. Alors, les parrains n'ont pas à proprement parler de pied de vigne à leur nom, sur les coteaux du Sancerrois, mais ils se verront offrir une bouteille à leur nom (pour chaque pied parrainé) et surtout se voient proposer de participer à trois activités dans l'année.

Chaque parrain reçoit une bouteille à son nom © Radio France - Michel Benoit

Jérôme et Gaëlle Godon ont opté pour une ballade dans les vignes suivie d'un repas sur le domaine (proposée le jeudi de l'ascension), une journée aux vendanges et un atelier dégustation durant l'hiver. Ce qui intéresse Jérôme c'est de pouvoir expliquer concrètement son métier : " Quand on les emmène dans les vignes, ils voient vraiment ce qu'il se passe. Ils voient le sol, la pente. La réflexion qui revient le plus souvent, c'est les cailloux. Ils pensaient pas qu'il pouvait y en avoir autant dans des vignes." Bien sûr, la journée vendanges a beaucoup de succès : les parrains souvent des citadins, débarquent avec leurs belles bottes toutes neuves : " C'est le côté un peu festif. On est nombreux. Généralement, il fait encore beau. Et la récolte, c'est un peu l'aboutissement, donc les gens y sont sensibles. On leur donne une vendangette. Ils peuvent cueillir le raisin. Ils aiment bien participer."

Gaëlle et Jérôme Godon devant leurs cuves pour la vinification © Radio France - Michel Benoit

L'accueil est assuré par Gaëlle. Elle aime cette formule, même si cela demande du temps... Cela change de la vente directe de vin au domaine ; on va plus loin dans l'échange, et c'est ce qui lui plait : " Ce n'est pas juste des promeneurs, ils viennent vraiment pour voir notre métier et c'est vraiment ce côté là que j'aime. Parler à des gens qui s'intéressent. Cela leur permet de se rendre compte qu'une bouteille sur la table, c'est bien, mais qu'il y a un peu de boulot avant de la boire. Souvent, la réflexion, c'est : on s'imaginait pas qu'il y avait tant de boulot que ça. Et ils sont contents d'avoir passé un peu de temps sur le domaine et d'avoir contribué à mettre leur vin en bouteille. Ils se disent, c'est mon vin, c'est ce que j'ai vendangé." Plusieurs sites proposent le parrainage de pieds de vignes... un cadeau qui séduit par son originalité. Comptez de 100 à 300 euros selon les formules et les sites.