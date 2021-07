Sainte-Suzanne de jour et de nuit : une vidéo de la petite cité médiévale cartonne sur le réseau TikTok

Un jeune Mayennais, qui vit à Assé-le-Béranger, dans les Coëvrons, a publié sur le réseau social TikTok une courte et originale vidéo du village de Sainte-Suzanne et ça cartonne. Corentin Buguellou a trouvé une idée géniale pour mettre en valeur la petite cité médiévale.

Le village de Sainte-Suzanne, l'un des plus beaux villages de France, dans les Coëvrons

Plusieurs milliers de vue en quelques heures seulement, voilà un joli coup de projecteur sur l'un des plus beaux villages de France, Sainte-Suzanne. La vidéo du Mayennais Corentin Buguellou cartonne sur le réseau social TikTok. Le jeune homme est suivi par plus de 10.000 "followers". Il faut dire qu'il a eu une sacrée idée pour mettre en valeur Sainte-Suzanne, une idée très originale : d'abord, une vue de jour puis il appuie sur un interrupteur et enfin une vue de la cité médiévale la nuit.

