Saintes, France

Le carrousel musical a pris son envol ce samedi à Saintes. Envol, car finalement, avec une structure proche d'un ovni, on aurait bien du mal à classer cet ensemble ailleurs que dans la catégorie des "non-identifiés". Cette œuf futuriste aux écailles d'aluminium scintille à l'Abbaye aux Dames. Ce carrousel, posé là, pourrait très bien être une oeuvre contemporaine d'un artiste, mais il a bel et bien des" fonctions" ... de manège. A l'intérieur, 12 instruments sculptés en rotin : une harpe, un clavier, un accordéon... Des instruments de musique au lieu de chevaux de bois!

Harpe en rotin © Radio France - Gérald Paris

Le manège tourne, mais propose une fonction supplémentaire très novatrice. Chacun peut jouer d'un instrument, et pas besoin d'être un virtuose, au delà de la "production" personnelle d'un enfant ou d'un adulte, un logiciel prend le relais pour permettre d'avoir un ensemble harmonieux. Voilà un manège bien atypique, "presque magique, unique au monde dans son genre" pour Frédéric St Paul directeur adjoint de l'Abbaye aux Dames et chef de projet du Carrousel. Le tour de 6 minutes sera à 2 euros 50.

Le coût de ce carrousel approche les 650 000 euros, financés à 30% par l'Abbaye aux Dames et à 70% par des fonds publics et européens. La structure de plus de 30 tonnes, et de près de 10 mètres de haut est démontable. Elle se rendra fin 2019 à Cognac, à la fondation Martell qui a participé également à son financement. Pas moins de 7 semi-remorques seront nécessaires pour transporter ce carrousel.