Saisie de 81 chats et 27 chiens dans un élevage de Haute-Saône

Un élevage de Haute-Saône ne respectait pas les règles sanitaires. Les animaux étaient malades, devenus fragiles ils mourraient après avoir été achetés. Fin mars 2021, 81 chats et 27 chiens de race ont été retirés d'un élevage près de Luxeuil en Haute-Saône, et placés sous protection de la SPA.

La gendarmerie de Haute-Saône est intervenue fin mars aux cotés de la SPA et des services de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations pour saisir une centaine de chats et chiens d'un élevage près de Luxeuil en Haute-Saône. Un dispositif impressionnant a été mis en place pour retirer à l'éleveuse ces animaux en mauvaise santé.

Tout est parti de plusieurs plaintes de particuliers qui voyaient leur animal mourir peu de temps après l'avoir acheté dans cet élevage.

Une surveillance de plusieurs mois

La cellule Anti Trafic de la SPA surveillait donc l'élevage depuis fin 2019, jusqu'à cette intervention de fin mars dernier. Après plusieurs constats de manquement à la législation et une mise en demeure, rien n'a changé dans cet élevage.

La SPA précise que ces animaux étaient atteints de plusieurs maladies : cachexie, gale des oreilles, diarrhées, ulcères cornéens, parasites, lésions liées à la teigne et aux puces, coryza. Selon la SPA : "les animaux vivaient entassés par dizaine dans des pièces exigües, et se transmettaient donc rapidement des maladies."​

Une évacuation sur une journée

Le sauvetage a duré 7 heures, c'est finalement 81 chats, et 27 chiens, qui étaient élevés dans une habitation non adaptée. Uniquement des animaux de race, à fort potentiel financier pour la vente.

Élodie, membre du service juridique protection animale de la SPA.​​ témoigne : ​"Nous intervenions dans un élevage de chats mais avons eu la surprise de trouver 27 chiens, non déclarés. Il n’y avait pas assez de nourriture, d’eau et de litière pour la totalité des animaux. L’odeur d’urine et d’ammoniac était prenante en entrant dans la maison. Certains chats portaient même des couches, qui n’étaient pas changées, provoquant des infections à ces pauvres bêtes… Nous avons également pu constater l’absence de nurserie, impensable dans un élevage, et de locaux pour isoler les animaux malades ou blessés. Certains vivaient dans une obscurité totale". ​​

Selon nos informations, l'éleveuse aurait continué à faire des portées, mais n'arrivait pas à se séparer des animaux. Totalement dépassée, l'éleveuse ne réalisait pas que les conditions d'élevage n'étaient pas bonnes pour les animaux.

Comme cela se fait à chaque fois dans ce type de situation, la SPA a déposé plainte pour mauvais traitements commis par un professionnel.

Les animaux ont été placés à la SPA, ils y sont soignés avant de pouvoir être proposés à l'adoption.