Saisies par l'État, les Porsche d'un fraudeur du fisc vendues aux enchères en Sarthe

Parmi les six voitures proposées à la vente ce jeudi 29 juin, la Porsche 908 LH est celle dont l'estimation est la plus haute : entre 2 et 3 millions d'euros.

C'est une vente aux enchères exceptionnelle. Six voitures de collection sont proposées par Balsan enchères à Cherré-Au (Sarthe) ce jeudi 29 juin, à 20h. Une date choisie pour coïncider avec le début de Le Mans Classic , compétition de véhicules historiques qui se déroule sur le circuit du Mans du 29 juin au 2 juillet. La vente est d'autant plus inédite que les voitures proviennent d'une saisie judiciaire et, donc, que l'argent reviendra à l'État.

ⓘ Publicité

Anciennes propriétés d'un délinquant fiscal

Les six Porsche de course datant de 1966 à 1974 appartenaient à un chef d'entreprise du nord de la France, poursuivi pour abus de biens sociaux. Elles lui ont été confisquées par l' Agrasc , l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Cet organisme public est chargé de saisir, de gérer et de revendre les biens des délinquants : des appartements, des maisons, des sacs de luxe, du matériel informatique, ou encore, des voitures de collection.

L'ancien propriétaire était visiblement un connaisseur. "Il y a une cohérence et une pertinence dans la collection de ces six véhicules de la même marque qui est tout à fait remarquable", juge Marie-Line Balsan, la commissaire-priseur en charge de la vente. Parmi les six bolides, trois prototypes, conçus uniquement pour la compétition, et trois GT qui montrent parfaitement "la chaîne d'évolution historique de Porsche dans les années 60 et 70", ajoute Marie-Line Balsan.

Des bolides estimés jusqu'à 3 millions d'euros

Les voitures ont toutes couru, voire gagné, des courses de légende : 24 Heures de Daytona aux États-Unis, 1000 Kilomètres de Monza en Italie, et bien sûr, les 24 Heures du Mans . Elles ont été conduites par des pilotes internationaux, comme l'allemand Hans Herrmann, l'un des plus populaires et des plus victorieux à l'époque.

Les six Porsche de course ont toutes concouru lors de courses de légende, notamment lors des 24 Heures du Mans. - Balsan enchères

"En avoir six de cette qualité là, c'est extrêmement rare. On a déjà vendu des très bons véhicules, mais plutôt à l'unité, jamais six à la fois", décrit la commissaire-priseur, spécialisée dans les voitures, notamment de collection. Chaque bolide est estimé entre 500 000 et 3 millions d'euros. L'Agrasc estime que ce sera l'une de ses deux plus grosses ventes aux enchères de biens saisis cette année.