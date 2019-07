Tarn : les sarcophages paralysent le petit village de Salles-sur-Cérou

Depuis 2 ans, le village tarnais rénove son bourg. Mais depuis un mois, tout est à l'arrêt et le village ressemble à un champ de mines. La Drac a demandé l'arrêt des travaux après une fabuleuse découverte archéologique.

Salles-sur-Cérou

Le 11 juin, des camions de la commune creusaient autour de l'église de Salles-sur-Cérou. Le but : construire une jolie place en pierre de Salles. Mais en décaissant de 80 cm, les ouvriers ont découvert environ huit sarcophages datant sans doute du moyen-âge. Le maire Thierry Douzal estime qu'ils pourraient dater du 12eme.

Un sacrophage de bébé a notamment été retrouvé. © Radio France - SM

Village coupé en deux

Féru d'histoire, il appelle très vite la Drac ( la direction régionales affaires culturelles) qui elle arrête les travaux. Partout. Dans tout le bourg. Le village, qui n'a plus trottoirs ni routes, est coupé en deux. Et les habitants ne comprennent plus pourquoi ils ne peuvent pas reprendre une vie normale alors que la fin des travaux était prévue le 1er juillet. Des ainées du village doivent notamment escalader des terrepleins pour rentrer ou sortir de chez eux.

Thierry Douzal partagé entre le bonheur de la découverte et colère face aux institutions. © Radio France - SM

Un rendez-vous enfin programmé

La saison estivale s'annonce compliquée. Le restaurant du village souffre. La mairie demande depuis un mois que les experts de la Drac viennent sur place. Le maire a d'ailleurs proposé que les travaux reprennent tout en protégeant au mieux la zone autour de l'église où se concentrent les découvertes.

Il y a quelques jours, la Drac a enfin accepté d'organiser une rencontre sur place.