Sami Nouri : un parcours exceptionnel dans la mode commencé en Touraine

Sami Nouri est un jeune créateur de mode aujourd'hui reconnu dans le milieu de la haute couture. Originaire d'Afghanistan, il fuit le régime des talibans à 5 ans avec sa famille et après un périple par l'Iran et la Turquie, il a atterri seul à Tours en Indre-et-Loire, abandonné par son passeur alors qu'il n'a que 14 ans. "Quand je suis arrivé, j'avais 20 euros en poche, j'ai été déplacé de foyer en foyer, je dormais parfois dans la rue et finalement, j'ai réussi à me construire. C'était difficile mais travailler sans ne rien lâcher m'a permis de créer une marque et de me faire reconnaître" raconte-t-il aujourd'hui.

ⓘ Publicité

Le couturier revient souvent en Touraine pour échanger sur son parcours, notamment avec les plus jeunes. "Il faut oser avancer, explique-t-il aux élèves du lycée professionnel François Clouet. Si la porte est fermée, il faut taper à une autre." Sami Nouri a passé son baccalauréat professionnel "mode" dans cet établissement.

Tourangeau d'adoption

Pourtant, le jeune réfugié était inscrit en CAP restauration mais dans son foyer et à l'école, on remarque son talent pour la couture. Une encadrante lui prête sa machine à coudre et sa professeure principale lui propose d'en faire son métier. "Pour moi, Tours est la ville où je suis né, raconte maintenant "le petit prince de la couture". J'ai fait de belles rencontres et des gens m'ont tendu la main."

Le Tourangeau d'adoption se forme ensuite auprès du célèbre couturier Jean-Paul Gautier. Quelques années plus tard, après avoir lancé sa propre marque de luxe Sami Nouri Paris , il présente sa collection à la fashion week en septembre 2022 . Il a alors 26 ans et son message reste le même : "On peut aller très loin en travaillant." La plateforme Netflix doit bientôt sortir un film sur le parcours hors norme de Sami Nouri.