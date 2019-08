En Haute-Savoie, Samoëns accueille les championnats du monde de Mölkky

Haute-Savoie, France

Fabian Schomann est un organisateur pressé. Il nous a donné rendez-vous sur le site de la base de loisirs de Samoëns. C’est ici que vont se dérouler, jusqu’à dimanche soir, les championnats du monde de Mölkky."C’est la 19e édition de ces mondiaux", indique celui qui est également président de la Fédération internationale de ce jeu de quilles en bois. Huit cents joueurs de 15 pays y sont inscrits. "Il y a beaucoup d’européens mais nous avons aussi des participants en provenance de Turquie, du Japon, d’Australie et de Hong-Kong. C’est le 3e plus gros mondial jamais organisé."

C'est une vraie compétition ... et un rendez-vous également très convivial." - Fabian Schomann, président de la Fédération internationale de Mölkky

Les caisses de jeux de Môlkky sont prêtes. © Radio France - Richard Vivion

Dingue de Mölkky

Inventé en 1996 en Finlande, ce jeu d’adresse où il faut abattre des quilles en bois pour marquer des points, est de plus en plus pratiqué. Du haut de ses presque deux mètres, Florent est venu spécialement de Bretagne pour participer à ces mondiaux. "Ce jeu en bois me rend dingue et surtout j’adore l’ambiance des parties. On rigole avec les autres joueurs qui sont devenus des amis. C’est ça l'esprit du Mölkky."

Les règles du Mölkky sont simples mais c’est un jeu hyper tactique !" - Florent, joueur de Mölkky

Depuis la création des championnats du monde de Mölkky (en 2000), les Finlandais ont été sacrés à 17 reprises. Seule une équipe française a réussi à les battre en 2013 et en 2016. Vous pouvez retrouver le programme des 19e championnats du monde de Mölkky organisés à Samoëns en CLIQUANT ICI.

Les règles du Mölkky

Le Mölkky est un jeu de quilles en bois numérotées (de 1 à 12). Le but est de les faire tomber à l’aide du «Mölkky» (bâton en bois lancé par les joueurs). Si une seule quille tombe, le joueur marque le nombre de points inscrits sur celle-ci. Si plusieurs quilles se retrouvent à terre, il gagne autant de points que de quilles tombées. Le premier arrivé à 50 points remporte la partie. Attention, si le joueur dépasse 50 points, il repasse à 25 points.