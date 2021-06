À Sancerre, les pensionnaires de la maison de retraite sortent un CD

Gérard Godon est un enfant du pays : l'accordéoniste est intervenu chaque semaine pour créer ces chansons avec ces résidentes depuis le mois de janvier. : " Je me disais qu'avec ma musique je pouvais apporter un peu de bonheur à tous ces gens qui en étaient privé, notamment pendant le confinement où elles étaient privées de visites et d'animations. Je suis devenu un habitué de la maison. J'ai été vacciné comme le personnel médical et on a mis en route cet atelier musical. On a abouti à deux chansons dont j'ai écrit les mélodies, mais ce sont les résidentes qui ont écrit les textes; Il y a une ballade dédiée au Sancerrois. On chemine de village en village : de Bué à Sancerre, en passant par Chavignol et quelques autres communes. La seconde chanson est plus poétique avec un accent écologique, je dirais. Elle s'appelle Tout au long de la rivière."

Reine (en blanc) est âgée de 108 ans. © Radio France - Michel Benoit

Elles sont neuf au total à avoir participé à cet atelier musical, toutes pomponnées pour la séance d'enregistrement. Quatre micros ont été installés dans la salle habituellement réservée aux activités. Reine, 108 ans, est la plus âgée. Avec ses amies, elle vit un grand moment : " J'ai tout le temps aimé chanter, donc cela ne me change pas beaucoup. " Marie-Thérèse, 80 ans renchérit : " On y travaille de puis le mois de janvier, c'est donc pas une petite affaire. Et vu notre âge ! Ah oui, pour moi , c'est une fierté, parce que pendant le confinement, c'était pas gai de rester dans sa chambre. "

Gérad Godon était accompagné d'une violoniste pour l'enregistrement. © Radio France - Michel Benoit

Anne-Marie est encore plus directe : " Ca a changé mes idées ! " confie t-elle, un sourire dans la voix. Chanter, c'est toujours un bienfait, confirme Patricia, Aubry, responsable du service animation : " Cela leur a permis d'oublier un peu les visites réduites et puis de réfléchir à créer les paroles. Elles y pensaient parfois la nuit. Au matin, elles me disaient, on a pensé à ça. Cela leur donner un but également, l'envie de tenir parce qu'il y avait ce cd au bout."

Patricia Aubry, (debout à gauche), responsable du service animations a également permis au projet d'aboutir © Radio France - Michel Benoit

Un troisième titre complétera le CD : un gospel enregistré par le personnel et les soignants de la maison de retraite. Ce CD sera gravé à 500 exemplaires et vendu 5 euros au profit de la maison de retraite. Il devrait être disponible début juillet dans les mairies notamment...