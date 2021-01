VIDEO - Santenay : les élèves de CM1 et CM2 au coeur d'un court-métrage avec Virginie Efira ce mercredi

Les élèves d'une classe de CM1/CM2 de l'école élémentaire de Santenay, des petits gamins de 9/10 ans les yeux pétillants malgré le contexte sanitaire morose, tournent ce mercredi quelques scènes d'un court métrage avec Virginie Efira !

Un petit film pour France 3

"Le rite" c'est le nom de ce petit film pour France 3 dans lequel la comédienne joue le rôle d'une maîtresse minée par de graves problèmes familiaux. Si la plupart des 22 élèves apparaitrons comme de simples figurants, trois d'entre eux : Amir, Valentin et Agathe ont une ou deux répliques à prononcer. Les élèves s'étaient présentés en vidéo il y a quelques semaines, c'est la production qui a ensuite fait son choix.

Heureux mais stressés

Si on ne connaît pas encore la date de diffusion de ce court-métrage à la TV, les petits élèves sont heureux d'y prendre part. Heureux oui mais, pour certains, un peu inquiets ! "C'est stressant mais à la fois on est contents !" souffle Amir. Agathe, elle, y va détendue : "C'est une grande première, j'avais envie d'être un peu célèbre plus tard" sourit la petite fille.

Les enfants de la classe de CM1/CM2 vont apporter leur fraîcheur à ce tournage qu'ils attendent avec quelques inquiétudes pour certains, plus détendus pour d'autres ! Copier

Anne Peronnet cédera sa place pour quelques instants à la comédienne franco-belge ce mercredi © Radio France - Thomas Nougaillon

Je croyais que c'était un canular

La production a appelé l'école à plusieurs reprises afin d'obtenir ce lieu de tournage. L'institutrice Anne Peronnet a répondu à l'un de ces appels, au début elle n'y croyait pas. "Je pensais que c'était un canular, quelqu'un de ma famille qui me faisait une blague ! Personnellement j'adore le cinéma et je trouve que c'est une chance phénoménale, je suis très contente pour mes élèves, j'espère que cela va leur faire plaisir de participer."

Anne Peronnet explique comment l'école a été démarchée par la production et pourquoi elle a pensé à une blague au départ Copier

Un employé de la production ex-élève de l'école de Santenay

Il y a des milliers d'écoles en France et il a fallu que ce projet de court-métrage tombe sur l'école élémentaire de Santenay. Et il y a une bonne explication à cela explique le directeur Clément Baudrand. "Ils cherchaient une école en Côte-d'Or et il se trouve qu'un employé de la production a été élève ici à Santenay c'est comme cela que nous avons été contacté."

Clément Baudrand sur le seuil de sa salle de classe de Santenay © Radio France - Thomas Nougaillon

Trois scènes et des parents eux aussi figurants

Au total trois scènes seront tournées dans cet établissement scolaire. "Il y a une scène de classe, une scène dans le couloir et une scène sur le parking pour laquelle on a aussi demandé à des parents de jouer les figurants" commente encore _Clément Baudrand_.

"Il y a des milliers d'écoles en France et il a fallu que ce tournage tombe sur celle de Santenay" explique notre reporter ! Copier

Un réalisateur récompensé en tant qu'acteur à Cannes

Derrière la caméra c'est un certain Niels Schneider, un acteur franco-canadien, qui réalise ce court-métrage. En 2017, il a reçu le césar du meilleur espoir masculin à Cannes pour le film "Diamant Noir" premier film dont il était tête d'affiche. La société de production "Paraiso" qui réalise ce petit film compte pas moins d'une quinzaine de longs métrages et une trentaine de courts à son catalogue. Et pour ceux à qui le nom de Virginie Efira ne dit rien, rappelez-vous, on l'a vue récemment dans le film "Adieu les cons" d'Albert Dupontel.

