Saône-et-Loire : un rassemblement de Combi Volkswagen attire plusieurs milliers de personnes

C'est un véhicule mythique : le Combi Volkswagen. Il est à l'honneur entre vendredi 19 et dimanche 21 août 2022 à Chérizet, la plus petite commune de Saône-et-Loire. 20.000 personnes sont attendues.

Vous aimez les mythiques Combi Volkswagen ? Ces vans colorés, à mi-chemin entre la fourgonnette et le camping-car ? Alors vous êtes au bon endroit. Depuis vendredi 19 août 2022 et jusqu'à dimanche a lieu la 5ème édition du "French Volkswagen Bus Meeting". C'est la première édition de ce rassemblement depuis 2019 et la pandémie de Covid-19. La particularité, c'est qu'il a lieu à Chérizet, la plus petite commune du département de Saône-et-Loire. Ce "French Volkswagen Bus Meeting" doit rassembler 1500 combis - soit 3500 personnes environs. Surtout, plus de 20.000 visiteurs sont attendus sur l'ensemble du weekend : le village de 19 habitants multiplie donc sa population ... par 1000 !

Pourquoi le combi Volkswagen est-il toujours à la mode ? Réponse de Loïc Boone, organisateur de l'évènement Copier

Le programme

Le programme du weekend - The French VW Bus Meeting

L'édition 2019 en vidéo

