Sarralbe : une cigogne jette un de ses cigogneaux hors du nid

"Bon voyage au paradis des cigognes". Depuis ce dimanche, des centaines d'internautes laissent des messages sur les réseaux sociaux pour dire leur tristesse après la mort d'un des cigogneaux du nid situé au sommet de la mairie de Sarralbe. Un nid rendu célèbre car il est filmé par une webcam 24 heures sur 24. La mort de l'oisillon a ainsi été vue "en direct" par certains d'entre eux.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il avait une grosse boule de gazon dans l'estomac

"Après lui avoir donné des coups de bec, l'une des cigognes adultes a jeté le dernier né au dessus du nid" explique Dominique Klein, ornithologue et spécialiste des cigognes. "Il est tombé de 20 mètres de haut et évidemment n'a pas survécu. Je suis allé le récupérer et j'ai fait une autopsie. Il a avait une grosse boule de gazon dans l'estomac. Cela veut dire qu'il n'était pas viable. Les cigognes l'ont compris, il ne devait plus pouvoir manger".

Nourriture rare en ce moment pour les cigognes

Dominique Klein explique que ce genre de comportement est relativement courant dans le monde animal : "Quand un petit n'est pas viable, les adultes le sacrifient. Surtout qu'avec cette chaleur, la nourriture se fait rare pour les cigognes et leurs petits". Les quatre autres cigogneaux, eux, se portent bien. Ils sont toujours visibles via la webcam.