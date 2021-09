Sarthe : il va gravir le Kilimandjaro dans un escalier

Fabrice Didier va gravir l'équivalent du Kilimandjaro en montant et descendant un escalier mobile. Le Sarthois espère réaliser cet exploit en 12 heures et 30 minutes et surtout récolter le maximum de dons pour l'association Mécénat chirurgie cardiaque.

Après le Mont Blanc et l'Everest, le Sarthois Fabrice Didier se lance à l'assaut d'un autre nom mythique de l'alpinisme. Un défi réel mais une ascension virtuelle. Ce quinquagénaire, habitant à Spay va gravir ce samedi 25 septembre 2021 l'équivalent du Kilimandjaro sur un escalier mobile de l'usine Claas Tractor où il travaille. Pour atteindre le "sommet" à 5 895 mètres, il va devoir monter et descendre 3 930 fois sa structure faisant 1m50 de haut. "Il y a huit marches, c'est une sorte de petite plateforme qui nous permet d'accéder aux tracteurs".

J'ai le vertige

Fabrice Didier se donne 12 heures et 30 minutes pour y parvenir. Ce ne sera pas le premier exploit de Fabrice puisqu'en 2019, il a déjà grimpé l'Everest sur les marches du tunnel du Mans, puis en juin dernier le Mont Blanc en montant la côte de Gazonfier. "Ce sont des sommets légendaires dont on rêve gamin. Mais je ne pourrais pas les gravir de toute façon puisque j'ai le vertige" lâche-t-il avec le sourire. Il y a bien sûr une bonne dose d'auto-dérision et une bonne cause à défendre : l'association Mécénat chirurgie cardiaque : "L'objectif est avant tout caritatif. Récolter des dons pour sauver des enfants". Fabrice espère récolter 1 800 euros de dons.

Si vous souhaitez encourager Fabrice Didier dans son ascension du Kilimandjaro, vous le trouverez à Ruaudin, sur le parking de la nouvelle zone commerciale Maine Street. Le défi débutera vers 8h. Le sommet devrait donc être atteint vers 20h30.