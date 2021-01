Sarthe : un adolescent historien à la recherche du garçon d'une photo ancienne

Matéo Guyon, 17 ans, a trouvé un cliché ancien dans un livre à Noyen-sur-Sarthe, mardi 5 janvier 2021. Ce jeune historien local lance un appel à témoins pour retrouver l'identité du garçon sur la photo et la retourner à sa famille.

La photo est tombée d'un ouvrage que Matéo Guyon venait d'ouvrir dans la boîte à livre de Noyen-sur-Sarthe, ce mardi. Féru d'histoire local, le jeune Sarthois l'a rapportée chez lui pour lancer un appel à témoins.

Une photo religieuse

Le cliché en noir et blanc montre un jeune garçon brun, bien peigné, en habits de communiant à genoux sur un prie-Dieu. "C'est vraiment une photo à caractère religieux", analyse le lycéen. Malheureusement, "il n'y a pas d'écriture ou de nom de photographe", regrette Matéo.

La photo en entier.

De retour chez lui, l'adolescent a publié la photo sur Facebook, sur son compte personnel et sur plusieurs groupes de passionnées d'histoire locale. "Je n'ai pas encore de réponse de personnes qui pourraient être de la famille de ce jeune homme", explique Matéo. Un "jeune homme" qui est sans doute désormais un vieux monsieur. "On peut encore garder espoir de trouver la personne qui est sur cette photo. Il y a encore des centenaires et des personnes qui vivent très longtemps, mais je cible plutôt les enfants ou les petits-enfants", détaille le jeune sarthois.

Un passionné d'histoire

Matéo tire des ficelles qu'il connaît bien puisqu'il écrit un livre sur l'histoire de Noyen-sur-Sarthe. Depuis le premier confinement, il collecte, trie et analyse des documents historiques. "J'ai fait pas mal de démarches auprès des archives et des descendants d'anciens maires de Noyen pour tout compiler dans un seul ouvrage", précise Matéo.

S'il est toujours en train d'écrire, il sait déjà que son livre sera composé de deux parties : le patrimoine et les personnalités de Noyen-sur-Sarthe. Des maires, des notables, une peintre, un footballeur et, peut-être, l'inconnu de la photo qu'il a trouvée.

>>> Si vous avez des renseignements sur cette photo, vous pouvez contacter Matéo Guyon à cette adresse mail : guyonmateo1@gmail.com