Sarthe : un cycliste veut traverser les 354 communes du département en 20 étapes

"Mulsanne, Ecommoy, Verneil-le-Chétif, Lavernat, Château-du-Loir, Montabon, Nogent-sur-Loir ..." et la liste est encore longue jusqu'à Ruaudin : le détail d'une des vingt étapes sarthoises que compte réaliser cet été, à vélo, Benjamin Le Gall. Ce triathlète sarthois s'est lancé début juillet et devrait achever ce défi le 14 août, d'abord pour découvrir le département, mais aussi pour récolter des fonds au profit de l'association Rêve.

Une manière originale de (re-)découvrir la Sarthe

A l'origine du projet, il y a l'envie de bouger pendant le confinement et une idée saugrenue alors qu'il fait du vélo avec des amis : "Quand on passait dans des villages qu'on ne connaissait pas, on se disait que ça serait sympa de les visiter tous !" Puis Benjamin Le Gall s'est inspiré de la campagne de communication du conseil général, qui invite les Sarthois à rester en Sarthe cet été pour la visiter : "Pour la première étape par exemple, je suis passé à Courdemanche, je ne connaissais pas du tout, et que j'ai trouvés très beaux."

A ses côtés, des amis cyclistes viennent parfois faire un bout de chemin, eux aussi motivés par cette redécouverte de certains coins sarthois : "On va forcément plus loin que nos sorties habituelles, et il y a des communes, comme Arthezé, où je ne serais jamais passé en temps normal !" s'amuse Alex. Benjamin le Gall ne manque pas une occasion de prendre des photos et des vidéos de ses arrivées, afin de faire partager ses découvertes avec les abonnés de ses pages Facebook et Instagram.

En 20 étapes, Benjamin Le Gall a même l'occasion de se perdre ! "Je n'utilise pas de cartes, seulement mon téléphone à l'occasion. Alors c'est sûr, des fois je prends le chemin à droite plutôt qu'à gauche, s'amuse le cycliste. La première étape, je devais faire 123 km, je me suis retrouvé à 137. Je n'ai pas oublié de villes par contre !"

"Rouler pour rêver" aux côté de l'association Rêve

Benjamin Le Gall roule aussi solidaire, au profit de l'association Rêve, qui réalise les rêves d'enfants gravement malades, via des partenaires et via une cagnotte en ligne : "La mission de l'association me touche, car je travaille au quotidien avec des enfants [Benjamin Le Gall est entraîneur de natation]. Je ne peux pas faire de sport qui ne soit pas un tant soit peu collectif. Ça me permet d'avoir moins mal aussi !"

Sa page Facebook, créée pour l'occasion, rassemble près de 400 personnes. "Certaines viennent me parler pour donner, d'autres pour se joindre lors d'une étape", explique Benjamin Le Gall. Pour rester informé des dates et du déroulement des prochaines étapes, il faut garder un œil dessus.