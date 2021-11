Sarthe : une chasse au trésor en forêt de Bercé

L'ONF et le studio de design 5.5 organisent ce mercredi 10 novembre 2021 une chasse au trésor en forêt de Bercé. Cent tabourets en chêne massif ont été disséminés dans la forêt. La chasse débutera à 14h. L'objectif est de mettre en avant le bois comme ressource renouvelable et écologique.

A cette saison en forêt de Bercé, les promeneurs chassent les champignons mais aussi les tabourets design. C'est l'initiative originale et sympathique de l'Office nationale des forêts (ONF) et du studio parisien de design 5.5. Ces derniers organisent ce mercredi 10 novembre 2021 une chasse au trésor dans la forêt domaniale du sud Sarthe. Le trésor est un tabouret design en chêne massif réalisé avec des chênes de la forêt de Bercé et tourné dans le jura. Cent exemplaires numérotés ont été disséminés sous les fougères. Une fois trouvés les tabourets doivent être rapportés à Carnuta (la maison de l'homme et de la forêt situé à Jupilles) pour obtenir un certificat d'authenticité.

Chaque tabouret est numéroté et bénéficiera d'un certificat d'authenticité - ONF

L'objectif de l'opération est de mettre en avant le bois comme "ressource renouvelable et écologique indispensable à notre quotidien" explique l'ONF dans son communiqué. L'idée est de lever les tabous sur la coupe des arbres. "La coupe, bien souvent considérée comme une finalité, est pourtant l'impulsion d'un nouveau nouveau départ les jeunes semis qui attendent de grandir".

La chasse au trésor pourrait durer plusieurs années

Les tabourets ont été très bien cachés. En clin d'œil au caractère durable du bois, la chasse pourrait durer plusieurs mois voire plusieurs années. "Il est possible que certains tabourets ne soient jamais découverts" explique Romain Perrot, chargé de projet Bercé forêt d'exception à l'ONF. "C'est tout l'intérêt du certificat d'authenticité. On saura ainsi combien de tabourets sont toujours en forêt. On pourra aussi échanger avec les gens qui en auront trouvé pour savoir quel est leur rapport à la forêt, leur rapport au bois et leur rapport à l'objet dans le temps".

La chasse aux tabourets débutera à 14 heures au Rond de la croix Marconnay.