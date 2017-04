Saurez-vous trouver les Gouzous de l'artiste Jace au Havre ?

L'artiste graffeur Jace et ces fameux Gouzous sont de retour au Havre pour les 500 ans ! Natif du Havre, il vit aujourd'hui à La Réunion. Avant Jace graffait ces petits personnages en catimini dans les rues havraises, aujourd'hui ces oeuvres se vendent plusieurs centaines d'euros.

De drôles de petits personnages sont en train d'envahir les murs du Havre ! On les appelle les Gouzous. Ce sont les personnages fétiches de l'artiste graffeur Jace. L' homme de 44 ans est havrais mais vit aujourd'hui à La Réunion. Ces graffitis, il les a longtemps fait en catimini Porte Océane mais aujourd'hui on lui demande officiellement de participer aux festivités des 500 ans de la ville. Il dissémine un peu partout ces graffs, 50 précisemment et c'est à vous de les trouver ! D'ailleurs un concours est lancé sur les réseaux sociaux, les 15 personnes qui auront trouvé le plus de ces graffs recevront des sérigraphies de Jace. Ses oeuvres valent aujourd'hui plusieurs centaines d'euros !

L'une des 50 oeuvres de Jace au Havre, quartier de l'église Saint-Michel © Radio France - Amélie Bonté

ECOUTEZ Le reportage d'Amélie Bonté avec Jace Partager le son sur : Copier

Il y a une certaine fierté" - Jace