Saut de falaise à Chamonix : le "base jump" ré-autorisé pour les alpinistes

Il était interdit sur la commune depuis 2016, à cause d'une série d'accidents dont un tragique. Le "base jump", un sport extrême consistant à sauter d'une falaise pour déployer son parachute, est autorisé de nouveau à Chamonix. Un arrêté municipal a été publié ce vendredi 17 septembre.

Plus question de sauter de l'aiguille du Midi ou de l'Aiguille du Brévent désormais. L'accès y est "trop facile", selon Julien Bailly, "base jumper". "N'importe qui peut prendre le téléphérique pour monter, s'équiper et sauter. Alors oui, ça peut être un pratiquant très fort en vol, mais qui à l'inverse n'a aucune connaissance en aérologie de la montagne et en saut alpin. L'aiguille du Midi est quand même à 3.800 mètres d'altitude."

Seuls les alpinistes peuvent sauter

Il faut désormais être alpiniste ou être habitué de la Haute-montagne pour pratiquer, puisque les deux seules zones de décollage autorisées ne sont accessibles qu'en grimpant. "Il faut un bagage alpin derrière soi. En haute-Montagne on doit toujours être prudent et lorsque l'on arrive sur la zone de décollage, on est concentrés", raconte le "base jumper". "Cela permet de faire un saut par jour, puisqu'après avoir grimpé pendant sept heures, on va sauter une fois."

A l'inverse, tout ce qui est facilement accessible comme l'Aiguille du Midi, il n'y a pas d'état de fatigue à la montée, donc on peut enchaîner les sauts, on est moins éveillés sur les bêtises que l'on peut faire... et l'accident arrive plus vite." - Julien, pratiquant de "base jump"

Etre "base jumper" n'est pas anodin et demande beaucoup de préparation. "C'est un sport extrêmement technique, avec beaucoup de risques, qui nécessite beaucoup de compétences en montagne et en aérologie", assure Claude Jacquot, le maire adjoint de Chamonix. "Il faut donc une association de compétences nécessaires, et un certain état d'esprit pour que ça soit bien fait."

L'arrêté interdit aussi de voler à proximité de bâtiments ou de personnes... Et il faut désormais prévenir les gendarmes de Haute-montagne avant chaque saut.