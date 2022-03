Ils avaient sauvé l'équipage d'un voilier en perdition : 6 militaires du Finistère récompensés

Des militaires bretons récompensés pour leur héroïsme. Six membres de la flottille 33F de Lanvéoc-Poulmic ont reçu ce jeudi la médaille d'honneur pour acte de courage et de dévouement pour le sauvetage, l'été dernier, d'un voilier pris dans la tempête à 150 kilomètres au large des côtes ouest du Finistère. Dans la nuit du 5 au 6 juillet 2021, les sauveteurs sont intervenus dans des creux de plus de 7 mètres pour sauver les six occupants du Don Quijote, un navire danois en difficulté.

Là, clairement, si on n'a pas de solution, c'est 7 mort assurés

"Plus on avançait, plus on arrivait au cœur de la dépression, et donc plus les conditions étaient difficiles", se souvient le Premier-maître Romain. Après plusieurs manœuvres manquées, le treuilliste réussit à déposer le plongeur sur le canot de sauvetage où se sont réfugiés les 6 naufragés. "On a distingué une déferlante plus grosse que les autres qui arrivait sur eux, elle a englouti le canot, il a disparu sous l'eau". Le cable lâche. "J'ai vu le canot réapparaitre plus de 20 mètres derrière l'hélicoptère, et puis une à une, les têtes sortir de l'eau". Le compte y est. Il faut vite se ressaisir. Le militaire réussit à leur lancer une autre embarcation. Un jet de précision réussi. Les 6 naufragés et le plongeur de la 33F, parviennent à s'y hisser. L'hélicoptère sans câble ne sert plus à rien, il rentre à terre. Les sauveteurs reviendront les chercher quelques heures plus tard, en hypothermie mais vivants.

Une expérience inoubliable pour le sauveteur, récompensé hier par une médaille d'honneur, "celle qu'on appelle communément chez nous la bleu blanc rouge. Pour les équipages qui font du sauvetage en mer, c'est un peu le Saint Graal, le retour de nos pairs", sourit Romain.

Depuis sa réouverture en 2011, les membres de la flottille sont intervenus à 850 reprises et ont porté secours en mer à plus de 500 personnes.