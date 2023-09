Saverne : et si vous habitiez au château des Rohan?

La ville de Saverne recrute et le poste est un peu particulier. Car il s'agit en fait de deux postes : la municipalité recherche en fait un couple de concierges pour s'occuper du château des Rohan. Les anciens ont voulu se rapprocher de leur région d'origine, le poste est donc ouvert aux candidatures jusqu'au 21 septembre. "C'est un poste très important" explique Denis Woelffel, le directeur des affaires culturelles à la mairie de Saverne. "Le château est un vrai lieu de vie avec une école, un théâtre, des salles pour les associations."

"Ils sont les premiers représentants de la ville de Saverne"

"Avant tout il faut une grande disponibilité, car le château se réveille à 8h du matin et se couche parfois très tard, c'est aussi pour cela qu'on recherche un couple, pour que les deux personnes ne soient pas forcément mobilisées en même temps" précisé l'élu. "C'est à la fois des compétences en terme simplement de ménage, de suivi et d'entretien du lieu. Il faut savoir aussi comment on installe une salle, comment on accueille du public. Ces concierges sont quelque part les premiers représentants de la ville de Saverne."

Un logement de fonction de 88 mètres carrés

Avec le poste, un logement de fonction est proposé, à l'intérieur du château. Un quatre pièces de 88 mètres carrés, juste au dessus du musée, près de l'auberge de jeunesse. "C'est un bel appartement avec la climatisation, pour que les gens se sentent bien dans leur lieu de vie". Ces postes sont ouverts à des contractuels ou des titulaires de la fonction publique. Le salaire varie selon la grille indiciaire, entre 1.800 euros et 2.300 euros.