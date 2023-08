Savoie : à 37 ans, il va participer aux championnats du monde de la coupe mulet au Québec

Depuis quelques années, la coupe mulet de MagGyver, de David Bowie ou de Pierre Billon fait un grand come back.

Et dans l'univers des fans de la coupe mulet, célèbre coiffure des années 80, il y a deux rendez-vous très sérieux : les championnats du monde (au Québec à partir du 19 août) et les championnats d'Europe (la nouvelle édition se tiendra dans la Creuse, à Chéniers les 9 et 10 septembre). Des compétitions pendant lesquelles les participants se retrouvent "pour rigoler, pour admirer les coupes des uns et des autres, pour ne pas se prendre au sérieux et vivre un moment convivial" explique notre mulet savoyard. L'essentiel, c'est de respecter les codes : la coupe doit être courte sur le devant, et longue derrière. Le savoyard Pierre Benoit Dumoulin sera, le 19 août prochain, aux championnats du monde qui se déroulent au Québec.

"Je suis moi même, je me sens bien avec cette coupe"

Pierre Benoit, que l'on appelle Didton, sans raison particulière, assume son look démodé : "Je suis dans un état d'esprit rock, je suis libre. Je ne me prends pas la tête. La coupe mulet, c'est un esprit de convivialité". Cette coupe est en effet devenue, pour lui, un mode de vie, qu'il a réussi à transmettre à son entourage. "Au début, on te regarde bizarrement, mais après les gens viennent te parler et c'est sympa. À Val Thorens, à la fin de la saison touristique, il y a de plus en plus de monde qui se laisse pousser les cheveux. On organise La Jackie, un évènement festif, avec du vieux matériel, des vielles combinaisons fluos".

Une compétition à l'applaudimètre

Pour les championnats du monde et d'Europe, on compte quelques centaines de participants. Les Belges notamment viennent nombreux. Il y a aussi des enfants qui participent. Ça se joue à l'applaudimètre. Il y a deux ans, un jeune Savoyard avait déjà fait parler de lui dans le monde de la coupe mulet. Livio, 5 ans, de Bourg-Saint-Maurice , en Savoie avait participé "Festival de la coupe mulet" en Belgique.

