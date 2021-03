Savoie : les cabines d'Orelle se vendent comme des petits pains

Elles ont un succès fou ! En moins d'une journée, les 51 cabines du "3 Vallées Express" mises en vente par la station d'Orelle en Savoie ont trouvé preneurs. Collectionneurs et nostalgiques se sont précipités pour acquérir une partie de la télécabine mise en service en 1996.

Que feriez-vous d'un bout de télécabine dans votre jardin ? Certains visiblement ont la réponse. En moins d'une journée, les 51 cabines du "3 Vallées Express" mises en vente par la station d'Orelle en Savoie ont trouvé preneurs. Collectionneurs et nostalgiques se sont précipités pour acquérir une partie de la télécabine mise en service en 1996, qui permet d'accéder au sommet du domaine des trois vallées.

20 heures ont suffi

L'annonce, postée sur les réseaux sociaux mercredi à 15h a fait grand bruit. En 20 heures seulement, tout était vendu à des acheteurs aux profils variés, "du collectionneur au restaurateur en passant par le nostalgique ou l’amateur d’insolite" explique la station.

La télécabine à l'origine du développement de la station située à 819 mètres d'altitude sera démontée à partir du 5 avril, et remplacée par un appareil dernière génération avant l'hiver prochain. Ces nouvelles cabines auront 10 places assises et transporteront skieurs et piétons à 7 mètres/secondes sur le domaine skiable de Val-Thorens. Une deuxième télécabine reliera ensuite le sommet de la Cime Carron, à 3195 mètres.