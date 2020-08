Savoie : un joueur remporte 7 millions d'euros au Loto à Bassens

Ça fait toujours plaisir ! Un client du bar tabac "Le News" à Bassens en Savoie a gagné 7 millions d'euros au Loto. Le ticket a été validé le 22 juillet dernier et ce joueur a remporté la totalité de la cagnotte mise en jeu. Ce très gros gain a été remporté après cinq tirages consécutifs sans grand gagnant. Cela faisait deux semaines qu'aucun joueur n'avait remporté le gros lot lors d'un tirage.

Sylvia Salvatore, la gérante du tabac-presse-PMU est ravie, même si elle n'a pas gagné elle-même : "C'est une joie infinie pour cette personne, ça fait chaud au cœur. On attendait depuis le 22 juillet qu'il se fasse connaître".

L'heureux gagnant est un abonné au loto, c'est à dire que le client avait coché cinq semaines de grille, sans repasser au magasin, il a donc joué cinq fois les mêmes numéros. C'est lorsqu'il est venu vérifier son ticket et refaire son abonnement que la machine de la Française des Jeux a confirmé qu'il avait gagné une grosse somme "mais on savait pas combien, car au delà de 30.000 euros, c'est à dire pour les gros lots, on ne peut pas donner le gain au client", expliquent les gérants.

Il s'agit du plus gros gain jamais remporté dans cet établissement : "on avait eu 50.000 euros sur un Millionnaire (jeu de grattage), 100.000 euros au loto... et puis là 7 millions ! ".

"Apparemment ce tabac porte chance !"—Sylvia Salvatore, la patronne du News

"On vient juste de réaliser, on espère porter chance à de nouveaux joueurs !", racontent les patrons du bar. Ils vont installer une banderole sur leur vitrine, pour annoncer qu'ici, au News, on gagne au loto !

Les patrons ravis souhaitent désormais bonne chance au gagnant, "qu'il en profite bien, il est tranquille maintenant !", espère Florent. Les patrons affirment qu'ils ne savent pas exactement qui est le client chanceux, mais "même si on le savait, on ne le dirait pas !".