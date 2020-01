Savoie : un exceptionnel musée des jeux vidéo ouvre près de Chambéry

Barberaz, France

Le Délire !!! Le kiff total !!! Le Muséum d'Histoire Virtuelle ouvre ses portes ce samedi après-midi de 14 à 18 heures. Vous pourrez découvrir et tester 1.500 jeux, 200 machines sur 300 mètres carré. On revit l'Histoire qui a changé notre monde et en plus on peut tester ces reliques. Des jeux d'arcade aux Game Boy, c'est le paradis des "retrogamers", les amoureux des premiers jeux sur écran. Le muséum dispose de 90% des consoles sorties entre les années 70 et aujourd'hui.

Les débuts © Radio France - Christophe Van Veen

Lionel Chataignier le patron qui aimait les jeux-vidéo Copier

On ne sait plus où donner de la tête © Radio France - Christophe Van Veen

Un musée pour les salariés s'ouvre au public

Le Musée d'Histoire Virtuelle est créé par la société savoyarde Pixminds qui fabrique entre autres des casques virtuels, des manettes, des souris, etc. L'espace jeux est situé au sein de la société, un musée qui était jusque là réservé aux employés.

On peut s'asseoir ? © Radio France - Christophe Van Veen

Séga, Atari, Nintendo , l'Apple II, ou encore le Commodore 64... Vous y verrez toute l'Histoire de l'informatique et des jeux vidéos et vous pourrez jouer à des jeux rarissimes, pour certains disparus, mais aussi aux grands collectors de nos années 80 inégalées. Pacman, Space Invader, Street Fighter...

Goldorak, reviens ! © Radio France - Christophe Van Veen

Partager la passion

Le patron Lionel Chataignier, qui se définit comme un vieux geek et qui a longtemps tenu à Chambéry l'un des premiers magasins de jeux et d'informatique, a commencé la collection, il l'a continuée avec sa quarantaine de salariés. "C'est magique ! C'est de la nostalgie bien-sûr. Mais avec ces jeux, les gens de notre génération transmettent aussi leur passion à leurs enfants. Les anciens jeux sont certes plus basiques en apparence, mais ils restent très ludique. Avec eux, on doit se projeter, imaginer. On a voulu que ce musée soit gratuit, ouvert à tous."

Son "conservateur-guide" n'est autre qu'un employé passionné, presqu'autant toqué que son boss, Baptiste. Baptiste a acheté sa première console en novembre 1990. Depuis...

Baptiste le guide responsable du musée © Radio France - Christophe Van Veen

Baptiste un fondu sympa Copier

Le musée est au sein de la société 45 route d'Apremont, à Barberaz, les jeudi, vendredi et samedi de 14 h à 18 h.

Vous avez tous les renseignements en temps réel sur le Muséum d'Histoire Virtuelle sur sa page Facebook

Il faut sonner pour rentrer !

Un lieu super agréable avec les tapis qui vont bien © Radio France - Christophe Van Veen