Se baigner quand il fait zéro degré : le pari fou d'un groupe d'Anglaises installées en Creuse

Les piscines sont fermées, qu'à cela ne tienne : un groupe d'Anglaises qui habitent en Creuse a décidé de nager coûte que coûte... dans la nature ! Elles se réunissent tous les vendredis depuis le 1er janvier 2021 pour plonger dans un lac ou un plan d'eau. Elles sont en général une petite dizaine maximum mais leur groupe Facebook regroupe 80 personnes.

C'est complètement fou ! Je pense que quand il fait plus chaud, c'est beaucoup moins drôle

Un eau à 5°C

Leur dernière sortie était sous la pluie, vendredi à l'étang de Courtille de Guéret. Dix femmes et un homme se sont jetés à l'eau, vêtus de bonnets de laine. Le thermomètre affichait 0°C à l'extérieur, et 5°C dans l'eau. "C'était froid mais magnifique, je suis folle !" rigole Jane. "C'est un défi face à la nature et face à soi-même, ça augmente la confiance en soit et ça fait se sentir plus fort. Partout dans le monde des gens se mettent à nager dans la nature."

Tous soulignent les bienfaits pour le moral et le corps : diminuer la pression artérielle et favoriser la circulation sanguine. Après dix minutes de brasses dans l'eau glacée, la joyeuse bande remonte sur la berge pour se changer, manger des gâteaux et boire du café !

Baignade tous les vendredis

Les amoureux de baignade glacée se donnent rendez-vous tous les vendredis à 11h. Pour participer et connaître le lieu de leur prochaine sortie, il faut rejoindre leur groupe Facebook privé : Wild Open Water Swimming - River Creuse Area.