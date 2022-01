Trois supporters de la Section Paloise tiennent leur pari et se font tatouer le Pic du Midi d'Ossau

"Si la Section gagne, on se tatoo nos montagnes". Ça ressemble à un pari que certains ont pu faire, plus ou moins certains de s'y tenir. Rémi, Dylan et Valentin, eux, l'avaient inscrit sur une pancarte pour assister au match de la Section Paloise face à Toulon, le 4 décembre dernier. Le message a été capté par le diffuseur de la rencontre, le trio ne pouvait plus reculer. La Section Paloise n'a fait que match nul face aux Varois (16-16), mais les trois amis sont quand même passés chez le tatoueur ! Ils en sont ressortis avec, chacun sur le mollet gauche, le "Jean-Pierre", le Pic du Midi d'Ossau désormais gravé dans leur chair.

Le Pic d'Ossau, dont ils ont choisi la vue depuis le Boulevard des Pyrénées. © Radio France - Damien Gozioso

Des copains du rugby

Le Pic du Midi d'Ossau, c'est l'emblème de la Section Paloise, présent sur le blason du club, et mis en avant sur les maillots de l'équipe. "On s'est rencontrés il y a six mois au rugby à Jurançon, depuis, de fil en aiguille et en troisièmes mi-temps, on est devenu amis et on se retrouve presque tous les week-ends au Hameau, rembobinent les trois copains âgés de 22 à 24 ans, la première fois on s'est dit qu'on allait porter des kilts, ça avait bien marché, alors la fois d'après Dylan a préparé le carton et la magie a opéré !". La suite, c'est donc, même si la Section n'a pas gagné, mais surtout parce qu'ils en avaient envie, un passage au salon de tatouage de la rue Taylor, à Pau, trois semaines après le match. Après à peine une heure de travail, ils immortalisaient par une photo leurs nouveaux tatouages.

"On habite tous à Pau, on supporte la Section, le Pic c'est emblématique, et puis l'équipe fait plutôt une bonne saison, c'est cool !", disent aussi les trois potes qui apprécient de mettre en lumière le club. Lors du match du XV de France des moins de 20 ans à Pau, Vincent Pinto n'était pas allé jusqu'au tatouage, mais avait dessiné à la tondeuse sur son cuir chevelu le fameux "Jean-Pierre", un fantaisie remise au goût du jour par les joueurs de la Section, lors de la finale du SuperSevens en novembre dernier à l'Arena de Nanterre. "Le Pic d'Ossau toujours devant", dit aussi la Honhada, l'hymne de la Section, Dylan, Valentin et Rémi marcheront eux désormais toujours avec.