Segonzac (16) : un village d'agriculteurs vieux de 4000 ans !

Segonzac, France

A la sortie de Segonzac, sur la route de Cognac, au milieu des petits pavillons d'aujourd'hui, un terrain nu de 3 hectares fait l'objet de ces fouilles préventives, avant la construction d'un lotissement résidentiel. Une visite du chantier de fouilles avait lieu mercredi, pour tous les curieux, et en premier lieu pour les enfants. C'est la société Archeodunum, spécialisée dans ce type de travaux et basée à Toulouse, Nantes et Lyon, qui travaille ici. Une dizaine de fouilleurs sont au travail.

Un terrain de trois hectares © Radio France - Pierre MARSAT

Ce que découvrent les archéologues, ce sont avant tout des trous : l'emplacement des poteaux en bois sur lesquels étaient construits les maisons. La moisson est aussi riche en petits objets en céramique, et en os d'animaux, essentiellement des os de bovins qui permettent de connaître l'origine de l'alimentation de ces anciens agriculteurs charentais qui ont vécu de la fin du Néolithique jusqu'à l'Âge de Bronze (3000 à 1900 avant Jésus-Christ, soit plus de 4000 ans avant nous). Toutes ces découvertes vont êtres maintenant transférées au laboratoire de la société Archeodunum, et étudiées minutieusement pour mieux connaître la vie de ces ancêtres segonzacais.