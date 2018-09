Courchamp, France

Des chiens, des chats, des poneys, un cheval et un lapin. 156 animaux au total ont été récupérés par la gendarmerie et la SPA jeudi à Courchamp, près de Provins. Un couple les élevait dans sa propriété et les revendait illégalement.

Des animaux partout

Dans la maison, les gendarmes ont retrouvé plus de 150 bêtes. 89 chiens, 19 chiots, 33 chats, 9 chatons, mais aussi 5 poneys, 1 cheval et un lapin. Au total 156 animaux que le couple revendait illégalement. Ils avaient déjà été condamnés à 1 an de prison ferme et 5 ans d'interdiction d'élevage au mois de mars dernier par le tribunal de Melun. Une peine qui visiblement ne les a pas convaincus d'arrêter leur activité.

Le couple était bien connu, dans la commune. Leur cheval notamment s'échappait régulièrement pour trouver de la nourriture et divaguait sur les routes, raconte le maire de Courchamp.

Ils ont été interpellés, et une enquête a été ouverte. Les 156 animaux ont été récupérés par la SPA et vont être placés dans différents foyers de la région.