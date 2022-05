Seine-et-Marne : deux bébés jaguars sont nés au parc animalier Parrot World

On apprend ce jeudi que deux petits jaguars ont vu le jour, le 1er avril 2022, à Parrot World situé à Crécy-la-Chapelle (Seine-et-Marne). C'est un "événement inédit", indique le parc. Le public pourra les voir ce weekend.

Emma et ses deux bébés

Le parc animalier Parrot World, situé à Crécy-la-Chapelle (Seine-et-Marne), a eu le plaisir d'assister à deux naissances début avril. Deux bébés jaguars ont vu le jour le 1er avril 2022. La maman s'appelle Emma. Les deux petits, deux mâles, un noir et un tacheté, n'ont pas encore de nom.

Ce weekend, les visiteurs pourront voir, pour la première fois, les deux bébés. Parrot World a décidé de faire appel au public pour choisir leur prénom via les réseaux sociaux. Des propositions lui seront soumises et c'est lui qui sera invité à voter pour leurs deux prénoms préférés.

Ces naissances sont un "événement inédit et très important pour la survie de l’espèce", indique le parc animalier

Les jaguars sont menacés par la déforestation et le braconnage. La naissance de jaguar en captivité est un événement rare, précise le parc qui explique que le jaguar forme un couple uniquement au moment de la reproduction. Il fallait donc que le mâle et la femelle s’entendent bien pour espérer une naissance.

Les visiteurs du parc animalier Parrot World pourront voir les bébés ce weekend. - Omega Tropical Park

C’est ce qui s’est passé avec Emma et Ti’Punch, le couple de jaguars de Parrot World, âgés de trois ans chacun. Le père, jeune jaguar tacheté né au Zoo de la Martinique, est arrivé à Parrot World en novembre 2020 où il a rejoint Emma, magnifique jaguar femelle au pelage noir, déjà présente au moment de l’ouverture du parc en août 2020.

Les bébés jaguars sont fragiles à la naissance

Comme tous les jaguars, les deux bébés étaient aveugles à la naissance. Ils n’ont commencé à voir qu’au bout de deux semaines.

L'un des deux bébés - Omega Tropical Park

Quand ils sont nés, le vétérinaire et les soigneurs de Parrot World ont évité de les manipuler, car les premiers jours de vie sont critiques pour les jeunes félins. Au bout de 20 jours, les bébés jaguars ont enfin pu être pesés et pucés. Mi-avril, chacun pesait environ 2,7kg.

Le public n'avait pas pu les voir, car il fallait leur éviter des moments stressants. La première "sortie" a lieu ce weekend.

Le deuxième bébé - Omega Tropical Park

Les naissances sont rares dans les parcs

En 2021, seulement six jaguars sont nés sur l’ensemble des parcs membres de l’EAZA (Association Européenne des Zoos et Aquariums) et deux en 2020.

Les deux jeunes jaguars resteront à Parrot World environ un an et demi. C’est l’EAZA qui organisera ensuite leur placement dans d’autres parcs zoologiques pour conserver des populations saines, démographiquement et génétiquement durables.