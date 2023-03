Seine-et-Marne : un wallaby capturé par les pompiers après quatre jours de cavale

Ces habitants de Samois-sur-Seine ont eu une drôle de surprise ce samedi matin, au réveil. Aux alentours de 7h30, ils découvrent dans leur jardin... un wallaby. Ils signalent donc la présence de l'animal, recherché depuis le jeudi 2 mars et les pompiers interviennent dans la foulée dans cette commune près de Fontainebleau, en Seine-et-Marne.

Six pompiers ont été mobilisés pour capturer l'animal et le ramener, sain et sauf, chez son propriétaire. L'animal s'était échappé quatre jours plus tôt et avait été aperçu à plusieurs reprises, notamment le long des voies de la ligne R du transilien.