Seine-Maritime : à Oissel, les tatouages s'enchaînent pendant 40 heures !

Un gros défi pour la bonne cause ! Des tatoueurs de l'association MadeInk Family Normandy organisent de vendredi 8h à ce samedi 00h, un marathon du tatouage dans un salon de Oissel. Pendant 40 heures, les professionnels enchaînent les tatouages. Les gains permettront d'organiser la Grande Convention tatouage annuelle à Oissel qui se déroulera l'année prochaine (l'édition 2020 a été annulée). Cette convention lève ensuite des fonds pour une association qui vient en aide aux enfants autistes.

Le salon n'a jamais désemplit !

"On s'est couché un peu à 5h samedi matin. Mais on a repris à 8h" s'amuse Azraëlle, artiste tatoueuse à Oissel qui reprend des forces en s'asseyant quelques minutes sur le canapé. "On a eu un gros coup de bourre de 17h à 4h30 du matin ! Le salon n'a pas désemplit. Nous avions quelqu'un à l'accueil toute la nuit". La tatoueuse et son collègue ont eu donc peu de temps pour se reposer. En effet, à l'extérieur, une dizaine de personnes attendait lors de notre venue ce samedi en début d'après midi.

Vendredi soir, nous n'avons pas eu le temps de manger. On a grignoté des bonbons et bu des boissons énergisantes ! - Azraëlle

La tatoueuse veut cependant rassurer : "Ce n'est pas parce qu'on enchaîne les clients, que l'on va enchaîner les tatouages. On reste des artistes. On prend le temps pour chacun".

Bien évidemment, le gel hydroalcoolique, le masque, la prise de température et les sur-chaussures étaient de rigueur.

Ecoutez Azraëlle nous raconter ce marathon de 40 heures Copier

Beaucoup de nouveaux tatoués

C'est Azraëlle qui s'occupe de Marjorie. La jeune femme se fait tatouer pour la première fois. Pour elle, ce sera une clef de sol sur le poignet. Elle a choisi un petit modèle parmi les plus de 300 proposés : "Il y a des runes, des ailes, des serrures, des clés, des mangas. Des petites choses sympas" explique la tatoueuse. Il faut débourser 30 euros pour le tatouage.

Marjorie n'est pas la seule à se faire tatouer pour la première fois comme l'explique Maxime, trésorier de l'association "MadeInk Family Normandy" : "Les modèles ne sont pas grands, c'est donc moins long. Cela permet de juger la douleur. Cela permet de se faire une première idée et de revenir pour effectuer une pièce plus importante".

Des clients redemandait des tatouages. Certains sont revenus plusieurs fois dans le week-end.