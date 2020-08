Seine-Maritime : un micro-hôtel en forme de pomme a ouvert dans le Pays de Bray

Ce micro-hôtel en forme de pomme est installé entre les champs de blé et les pâtures au lieu-dit du "Bois rond" au Mesnil-Follemprise près de Neufchâtel-en-Bray et ce depuis le 30 juillet dernier. Pour y accéder, il faut garer sa voiture avant petit chemin. Quelques mètres plus loin, on aperçoit cette pomme en bois et son toit transparent. Après avoir gravi quelques marches, on y arrive enfin ! On fait le tour du propriétaire avec Aurélie Poirrier, l'une des architectes.

"Une pomme coupée en deux, tombée sur le côté"

Il a fallu un an à la start-up Capsulo pour penser, imaginer et fabriquer ce micro-hôtel pomme, un logement insolite pour deux personnes avec "le confort d'un lit d'hôtel" explique Aurélie Poirrier. Il faut un peu de temps avant de comprendre comment est disposée la pomme. L'architecte nous explique : "Les deux bouts de la capsule c'est le trognon, la pomme est coupée en deux et c'est comme si elle était tombée sur le côté". Après cette précision qui s'imposait, on entre dans la capsule de 16m² par une porte qui s'ouvre "comme un coffre de voiture" de bas en haut pour respecter les formes de la pomme. "Depuis la chambre, on a une vue à 360 degrés sur la vallée des Bosquets. Le but c'était aussi de dormir à la belle étoile mais dans le confort" continue Aurélie Poirrier. Séparé de la chambre par un simple mur, on trouve le coin salle de bain avec douche, lavabo et toilettes sèches. Encore ici, on retrouve une vue sur les champs alentours. "J'ai pris ma douche au soleil" raconte Alexandre, vacancier du Calvados, arrivé la veille avec sa petite amie Flora. "Il ne faut pas être dérangé par les vaches qui vous regarde" s'amuse t-il.

La chambre avec vue sur la vallée © Radio France - Flavien Groyer

Alors pourquoi une pomme ? Parce que c'est le pays de Bray, pays de la pomme mais pas seulement "L'agriculteur qui nous a prêté sa terre voulait replanter des arbres ici, la pomme représente la graine qui pousse puis qui devient fruit. C'est un peu un jardin d'Eden" raconte Aurélie Poirrier. L'objectif de cette capsule ? Éveiller la curiosité et bien évidemment attirer les touristes dans le pays de Bray, une région de la Normandie peu développée touristiquement.

Vue depuis la chambre © Radio France - Flavien Groyer

Ici, pas de cuisine

Pour inciter les voyageurs de passage à profiter de la gastronomie locale, la cuisine est bannie de la capsule. Les touristes pourront donc aller au restaurant et faire vivre l'économie du pays de Bray. Le couple du Calvados vient tout juste de terminer le petit-déjeuner inclue dans le prix de la nuit : "Ce matin nous avions un jus de pomme local et des gâteaux d'un producteur qui habite tout près. Et Alexandre d'ajouter : "Hier soir, nous avions du cidre à l'apéritif".

Alexandre et Flora ont loué pour la nuit © Radio France - Flavien Groyer

La première maison est à 500 mètres de là

Le lieu-dit du "Bois rond" est un peu loin de tout et surtout loin des grands axes routiers. La pomme est nichée dans la nature, des champs à perte de vue et surtout : le réseau passe très mal. C'est ce qui a séduit Flora et Alexandre : "Il y a peu de bruit la nuit, on retrouve le son des animaux, des sons qu'on avait un peu oublié". Pour une nuit, le couple a déboursé 160 euros. Au mois d'août, 21 réservations sont prévues ce qui fait dire à Aurélie Poirrier que le succès est au rendez-vous.

Parmi les touristes, de nombreux Normands et de Parisiens.