Seine-Maritime : une enfant de quatre ans, oubliée dans un bus scolaire, sort par la fenêtre

Notre-Dame-d'Aliermont, France

Il est environ 13h30, ce lundi 24 juin. Les enfants viennent de déjeuner à la cantine de Saint-Jacques d'Aliermont, en Seine-Maritime. C'est là où mangent, tous les midis, les élèves de la commune voisine de Notre-Dame d'Aliermont.

Une fois le repas englouti, le bus passe les récupérer pour les ramener en classe. L'accompagnatrice veille à ce que tout le monde descende. Tout va bien, les sièges sont vides et le bus repart en direction d'Envermeu à 3 kilomètres, où le chauffeur stationne le véhicule, avant de sortir.

Cachée sous un siège

C'est à ce moment-là que la petite fille sort de sa cachette, de sous un siège. Le bus est fermé. Alors, elle décide de passer par la fenêtre, à 1m90 de hauteur. Dehors, il n'y a plus personne, le chauffeur n'est plus là. L'écolière va donc frapper à la première porte de maison qu'elle trouve avant d'être récupérée par la gendarmerie puis ramenée à l'école de Notre-Dame d'Aliermont, où personne ne s'est visiblement inquiété de son absence. Et pour cause, l'enseignante du matin n'est plus là. Sa remplaçante la supplée et juge que l'enfant est absente depuis le début de la matinée.

Les parents, eux, sont en colère. Une réunion est prévue avec les agents du syndicat intercommunal à vocation scolaire (Sivos) ce mardi après-midi.