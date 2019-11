Selles-sur-Cher : le château vous invite à ses nuits célestes !

Selles-sur-Cher, France

L'objectif est ambitieux : attirer 100.000 visiteurs sur deux mois, jusqu'au 2 février. Vous voyagerez entre la Chine et la France à travers une féerie de lumières. Vous longerez tout d'abord, la grande muraille de Chine pour arriver devant le temple du ciel de Pékin qui culmine à 12 mètres de haut.

Le Palais du Ciel, réplique de celui de Pékin, derrière un champ de blé reconstitué en leds. - Michel Viault

Au total, 50 tonnes de structure métallique, 35.000 mètres carrés de tissus, et trois kilomètres de câbles électriques : " Il y a 103.000 leds détaille Gilbert Gaillien, responsable de l'installation technique. On a une puissance électrique de 300 kw. Il y a des installations qui scintillent, il y en a qui font du bruit, on a des fleurs qui bougent. Certaines clignotent. Il y en a de toutes les couleurs."

Le cygne dans les douves du château de Selles sur Cher. - Michel Viault

Le même cygne, en plein jour. © Radio France - Michel Benoit

Il aura fallu 50 jours de travail à 80 personnes en Chine pour concevoir et créer les 39 installations. Quing Lan est la directrice des affaires internationales de la société Tengda : " Nous avons 8 ans d'expérience dans la préparation de festivals de lanternes. C'est très populaire dans toute la Chine. et on cherchait un partenaire en France. "

Le paon a revêtu ses habits de lumière dans la nuit. - Michel Viault

5.000 objets illuminés au total : un dragon, un coq majestueux, un tigre dans sa jungle, des cygnes dans les douves du château, des centaines de fleurs, parfois articulées...sans oublier bien sûr le Père Noël.

Le Père Noël est bien sûr de la fête. - Michel Viault

Nous sommes aux confins des cultures chinoise et française : " On veut pérenniser ce rendez-vous avec une déclinaison nouvelle à chaque fois, explique Nicolas Mazzesi, gérant du château de Selles sur Cher. L'idée, c'est d'inciter les visiteurs à revenir et donc d'offrir quelque chose de neuf à chaque fois. Il faut créer des événements ambitieux pour attirer des visiteurs qui ne s'intéresseraient pas forcément à autre chose que les châteaux royaux de la Loire comme Chambord. On doit miser sur l'animation pour les capter."

Les structures ont été conçues et fabriquées en Chine, avant d'être remontées au Château de Selles sur Cher. - Michel Viault

Comptez tout de même 20 euros, l'entrée mais vous en prendrez plein les yeux.