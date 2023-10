Semaine de la frite : la véritable frite est fraîche et faite maison

France Bleu Nord consacre toute une semaine à ce produit emblématique du Nord de la France : la frite. C'est à l'issue de cette semaine qu'aura lieu à Arras, le samedi 7 octobre, le premier championnat du monde de la frite.

ⓘ Publicité

À lire aussi La semaine de la frite : première édition lancée par France Bleu Nord

"C'est une frite aussi qui a un goût, un goût différent. effectivement, suivant le savoir-faire du friteur."

Marie-Laure Fréchet est Grande huile de la Confrérie de la frite fraîche maison. La confrérie a été créée en juillet 2023 et son objectif est de défendre un savoir-faire, un patrimoine culinaire qui est la vraie frite fraîche. Pour Marie-Laure Fréchet, la véritable frite est celle qui est réalisée maison. Et tout commence par le choix de la pomme de terre, son épluchage, et bien sûr la friture. "La meilleure frite, c'est celle qu'on ne peut pas s'empêcher de manger quand on achète un cornet de frites ou une barquette de frites, et qu’on y retourne, on y retourne, on y retourne..."

Christian Berger, président d’Arras Pays d’Artois, défend la frite du Nord, frite eu gras de bœuf. Pour lui, il y a trois éléments qui définissent la bonne frite : "il faut que quand on la prend dans les doigts, on puisse la casser et que la cassure soit nette, qu'à l'intérieur, vous ayez un effet de purée. Si vous appuyez sur la frite, il y a une espèce de purée qui sort et à l'extérieur il faut qu'elle soit croustillante. Quand on a ces trois éléments-là, normalement, on a une vraie frite."

Rendez-vous samedi 7 octobre à Arras pour le championnat du monde de la frite. Une journée à suivre sur France Bleu Nord en direct.