Semur-en-Auxois : les élèves de 6e1 du Collège Perceret reçoivent des cartes postales du monde entier !

Ce sont deux de leurs enseignants qui sont à l'origine de ce beau projet. Corinne Masson, professeur de français et histoire-géographie et Ronan Descombes, professeur documentaliste ont mis en place début novembre un projet "carte postale". Grâce à un post FaceBook le succès est planétaire.

"J'en ai marre d'enfermer mes élèves dans leur classe et de tout leur interdire" s'indignait début novembre sur FaceBook une prof du collège Christiane-Perceret de Semur-en-Auxois !

La classe de 6e1 sur le pont

Corinne Masson, est enseignante en Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA), pour les élèves en grandes difficultés scolaires. C'est pour mettre un bon coup de pied à la morosité ambiante qu'elle a décidé, en lien avec Ronan Descombes, le professeur documentaliste de son établissement, de mettre en place ce "projet carte postale" avec sa classe de 6e1.

Notre reporter a rencontré les deux enseignants ! Les enfants témoignent eux aussi.

Corinne Masson et Ronan Descombes devant le collège Perceret de Semur-en-Auxois © Radio France - Thomas Nougaillon

Des cartes du monde entier

Boosté via le réseau social, ce beau projet destiné à faire voyager les enfants et leur faire aimer la géographie malgré le confinement, trouve un certains écho un peu partout dans le monde ! Depuis quelques temps, chaque jour les petits 6es ouvrent des courriers venus de la France entière et même du monde entier : Russie, Japon et Canada.

Les cartes postales viennent de partout dans le monde et ce n'est qu'un début ! - CM et RD

Corinne Masson revient sur la génèse du projet.

Le record : 135 cartes postales en une seule journée !

La semaine dernière ce sont 135 cartes postales qui leurs sont parvenues en une seule journée. Parfois leur salle de classe a tendance à ressembler à un centre de tri postal ! Aux côtés de Ronan Descombes, Léna, nous explique ce qu'elle pense de ce projet. "C'est bien, au moins on peut apprendre ce qui se passe à travers le monde, vu que pour l'instant on ne peut pas y aller !"

Des petits cadeaux sous enveloppe

Shana, évoque ce qu'elle retirera de cette expérience pas comme les autres. "C'est comme si on voyageait dans les villes ou les pays" dit la petite fille. Des enfants au comble du bonheur, d'autant que parfois les gens glissent dans les enveloppes des petits cadeaux. "Des porte-clés, des biscuits, des timbres et on a même reçu un ballon" s'extasie Shana.

Près de 400 cartes postales reçues pour l'instant

Mais les élèves ne doivent pas oublier qu'il s'agit avant tout d'un travail pédagogique duquel ils devront retirer des connaissances. Ronan Descombes développe : "ils sont censés emmagasiner des connaissances en géographie, en aménagement du territoire et même en Français". D'ailleurs, les enfants devront répondre à tous les courriers qu'ils ont reçus ! La semaine dernière c'était près de 400 cartes postales qui leur étaient parvenues . Et pour l'heure les enseignants ne se fixent pas de limite de fin, le projet évolue, désormais les élèves de 3e sont mobilisés pour le tri du courrier.