Séné : le premier distributeur automatique d'huîtres du Morbihan

Fabrice Lizée et Marion devant le distributeur de bourriches d'huîtres, rue du Verger à Séné, près de Vannes

Séné, Morbihan, France

Il n'est pas le premier en France. Il en existe peut être une vingtaine. Mais Fabrice Lizée est le premier à implanter un distributeur de bourriches d'huîtres dans le Morbihan. La machine est installée près d'une boulangerie, rue du Verger à Séné, près de Vannes. Fabrice Lizée vend déjà des huîtres à cet endroit le dimanche. Le distributeur automatique d'huîtres bien sûr peut vous fournir une bourriche à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Cela correspond au désir de consommation des gens, dit Fabrice Lizée

Fabrice Lizée est très confiant. 25 000 véhicules passent tous les jours devant son distributeur. © Radio France - François Rivaud

L'appareil est "ravitaillé" tous les jours. Le distributeur automatique propose des huîtres sorties de l'eau le jour même où la veille. Des bourriches de 1 à 4 douzaines sont proposées. Elles contiennent des huîtres de taille N° 2, 3 ou 4. Les huîtres restent stockées au maximum 8 jours dans les 20 casiers.

Le distributeur possède 20 casiers et propose des bourriches garnies d'une ou plusieurs douzaines d'huitres © Radio France - François Rivaud

Le distributeur d'huîtres attire les curieux. Certains prennent la machine en photo. Martine qui habite Vannes est ravie : son mari adore les huîtres. Elle sait qu'elle pourra venir en acheter à n'importe quel moment. Pour se procurer une bourriche, rien de bien compliqué. Il suffit de suivre les informations qui défilent sur un écran, de payer par carte bancaire et le casier s'ouvre. Un petit conseil : "il faut bien refermer la porte du casier après avoir pris sa bourriche", ajoute Fabrice Lizée. L'ostréiculteur propose aussi à la clientèle de réaliser des commandes. Elles sont déposées dans un casier avec un code spécifique.

Ce distributeur répond au désir de consommation, dit Fabrice Lizée © Radio France - François Rivaud

"En installant ce distributeur, je pense répondre au désir de consommation et aux nouveaux modes de consommation de la population", précise Fabrice Lizée. "Il y a ce désir permanent d'immédiateté. Les distributeurs existent déjà pour le pain ou les fruits et légumes". "Et, conclut -il, ce n'est pas de la concurrence, c'est juste un complément".