Senneçay : la radio, arme anti-renard !

A Senneçay, un petit village à l'Est de Bourges, le renard ne s'attaque plus aux poulaillers ! Deux retraités ont trouvé une parade très efficace. Depuis qu'ils ont installé ce dispositif astucieux, leurs poules dorment tranquilles... Mais qu'ont-il fait exactement ?

Le chant est un peu timide, pourtant notre roi de la basse-cour n'a plus rien à craindre chez Christian à Senneçay : il peut dormir tranquille auprès de son harem, sans se faire voler dans les plumes par un goupil que l'on sait rusé mais pas téméraire. Depuis deux ans, Christian a trouvé comment effaroucher notre voleur pour qu'il ne s'introduise plus dans son poulailler. Il a installé un poste de radio (calé sur France Inter !) dont le bruit éloigne le prédateur.

Ce n'est pas le chant des oiseaux que diffuse la radio, abritée dans ce seau accroché à trois mètres de haut © Radio France - Michel Benoit

Et c'est Patrice, un ami de Christian qui lui a soufflé l'idée ; lui-même la tenait de l'un des ses amis. Patrice a installé un vieux radio-réveil depuis quatre ans près de son poulailler, et cela a changé la vie de ses poules. Plus aucune attaque de renard depuis, alors que le carnivore s'en était déjà pris deux fois à l'élevage.

Les poules sont désormais détendues chez Christian © Radio France - Michel Benoit

Avant la radio, Patrice avait pourtant tout tenté pour empêcher les intrusions des renards. Il avait même coulé du béton tout autour de son enclos à poules, au niveau du grillage. Mais cela s'était avéré inefficace.

Le poste de radio, allumé 24 H/24, est branché sur le secteur grâce à un cable qui court jusqu'à une dépendance © Radio France - Michel Benoit

Et un troisième retraité de Senneçay a perfectionné le dispositif : un smartphone alimenté par une batterie solaire diffuse la radio dans son poulailler : même plus besoin de raccordement électrique. Cela fonctionne pour éloigner les renards, mais les rats... qui eux n'ont pas peur de la voix de l'homme !