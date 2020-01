Sens : elles cousent des poches pour sauver les animaux orphelins en Australie

Sens, France

Tout a commencé par un message repéré sur Facebook : l'ACR (Animal Rescue Collective), une association de défense des animaux, lance un appel aux couturières du monde entier. Il s'agit de coudre des petites poches en tissu, qui pourront accueillir des bébés animaux orphelins suite aux violents incendies en Australie. Un appel relayé un peu partout en France et dans l'Yonne, chez M-Tissus, une mercerie de Sens. "De loin, on est impuissant. Mais là, on peut au moins faire quelque chose pour aider les survivants" explique Marjorie Rossell, la gérante de cette boutique.

Pas besoin d'être un expert en couture

Marjorie organise des ateliers de couture dans sa boutique pour en fabriquer le plus possible. Et parmi les intéressées, des novices en couture. "Moi c'est la première fois que j'utilise une machine à coudre" avoue Élise, "mais j'aime beaucoup les animaux, c'est une cause importante pour moi et quand j'ai entendu parler des incendies en Australie, je me suis dit 'quoi faire ?'. Alors je suis ravie de pouvoir rendre service comme ça aux animaux."

Il faut juste savoir coudre droit et prendre son temps pour faire les arrondis. C'est vraiment les premières choses qu'on apprend en couture. Ariane

Mais c'est finalement plutôt simple : quatre rectangles de tissus à assembler entre eux sur une machine à coudre. "Il n'y a aucune technique particulière à connaitre" affirme Ariane, une couturière un peu plus chevronnée.

Différentes tailles selon les animaux

Seule difficulté : les mesures, imposées. Il existe en fait différentes tailles de poches, du XXS pour les bébés phalangers au XXL pour les petits kangourous.

Le tableau des différentes tailles de poches © Radio France - Soisic Pellet

Informations pratiques

Si vous souhaitez y participer, le prochain atelier est organisé ce mercredi 22 janvier à la boutique M-Tissus à Sens. Vous pouvez aussi apporter celles que vous avez fabriquées chez vous et les déposer avant le 30 janvier.