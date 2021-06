Sentiments contre règlement autour du cas de 2 sangliers ce mardi au tribunal administratif de Nancy

Victor et Charlotte ont 16 ans. Récupérés tout petits, ces sangliers ont été élevés dans un grand enclos de plusieurs hectares à Bazailles, dans le Pays Haut. C'est le père des propriétaires actuels qui les a recueillis. Et sur son lit de mort il a fait promettre à ses enfants que ces animaux resteraient jusqu'à leur belle mort dans cet enclos de plusieurs hectares.

1er sursis

Mais en mars de l'année dernière, plusieurs représentants de l'Etat débarquent à l'enclos des sangliers pour appliquer un arrêté préfectoral d'abattage des 2 bêtes. Elles ont été testées positives à la maladie d'Aujeszky, une pathologie qui ne se transmet pas à l'homme mais qui peut contaminer les espèces porcines.

Alertés, les propriétaires des bêtes, arrivent à empêcher l'abattage, 1er sursis. Mais, attachés à ces animaux, ils lancent aussi une procédure d'urgence, en référé devant la justice administrative, pour suspendre l'arrêté préfectoral.

Ils expliquent notamment que les lieux sont parfaitement clos et qu'il est impossible pour ces sangliers, qui ont passé toute leur vie ici, de s'échapper et de risquer de contaminer d'autres animaux. Et ils obtiennent gain de cause, provisoirement.

Place ce mardi à la décision sur le fond

Si Victor et Charlotte ont pu échapper à la 1ère sentence, l'arrêté préfectoral n'est que suspendu. Il faut donc passer, à nouveau, ce mardi devant la juridiction administrative pour savoir maintenant si cet arrêté est annulé, ce qui laisserait la vie sauve aux sangliers, ou s'il est confirmé et dans ce cas, il faudrait prévoir l'abattage.

L'enjeu est de connaître la position du rapporteur public (qui joue en quelque sorte le rôle du procureur dans la justice administrative). Il a entendu et lu les arguments des 2 parties (la préfecture et les propriétaires des bêtes), il doit désormais dire si, en droit, la décision d'abattre ces sangliers est justifiée ou non.

La décision ne sera probablement pas rendue ce mardi, jour de l'audience, et devrait être mise en délibéré. Quelle qu'elle soit, les protagonistes auront encore possibilité de faire appel.