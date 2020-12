Série de Noël : découvrez la Maison du Père Noël à Carling !

C'est sans doute une des plus belles maisons de Moselle à l'approche des fêtes.Un modèle du genre, que des familles de partout dans le département viennent voir.

Au bout de l'impasse de Provence à Carling, une maison attire tous les regards tant elle brille de mille feux... ou plutôt de mille ampoules.

Il y a 700 ampoules, 7 kilomètres de câbles

Bienvenue chez Claus Sothmann

Le propriétaire des lieux préfère qu'on l'appelle Santa Klaus. Ce père Noël Allemand a travaillé d'arrache-pied pour offrir ce beau spectacle, "toute l'année, je prépare le Noël suivant, ensuite, je mets trois mois à tout installer", explique ce passionné.

Claus Sothmann décore toute sa maison depuis plus de trente ans © Radio France - Elodie Rabelle

Claus est travailleur, mais aussi bricoleur, il fait lui-même au moins 50% de ses décorations.

Noël, une passion

Claus est passionnée par Noël, depuis l'âge de 6 ans, décorer sa maison pour les fêtes l'enchante, "depuis tout petit je me disais que lorsque j'aurais ma maison, je la décorerais comme maintenant. C'était mon but." confie-t-il.

Un but qui lui vaut une renommée internationale, il a gagné plusieurs concours de la plus belle maison de Noël, mais une de ses plus grandes fiertés, c'est l'immense sapin qui trône dans son jardin

C'est la fierté du lotissement, le sapin fait 15 mètres de haut

Jessica, une voisine est ravie, "c'est de la pure magie de Noël !"

En plus des guirlandes, on trouve de nombreuses figurines de l'homme au manteau rouge, des rennes, des lutins.

Son jardin est transformé en véritable Pôle Nord © Radio France - Elodie Rabelle

Claus chine ses décorations et figurines au gré de ses déplacements © Radio France - Elodie Rabelle

Mais surtout, devant le portail, on trouve une boite postale rouge pour recevoir les lettres au Père Noël

Klaus en reçoit des centaines de partout en France.

Claus répond à toutes les lettres qu'il reçoit © Radio France - Elodie Rabelle

Créer pareil univers demande beaucoup de volonté. 2020 a été éprouvant, mais c'est justement pour ça que Claus n'a pas baissé les bras cette année

La maison de Claus Sothmann est éclairée tous les soirs jusqu'à Noël, elle se trouve au 9 impasse de Provence à Carling.