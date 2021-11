Seriez vous prêt à vous faire enterrer avec votre animal de compagnie?

Etre inhumé avec son toutou ou son chat reste interdit en France. Pour des questions de "dignité" la loi indique que ce n'est pas possible. Ce principe est défini par le Code Civil (art 16) et le député des Alpes Maritimes Loïc Dombreval veut le changer. Il s'agit de permettre à celles et ceux qui le souhaitent de pouvoir être enterré avec leurs animaux, du moins avec les cendres de leurs animaux favoris.

Selon le député de la 2ème circonscription des Alpes-Maritimes "la relation entre les humains et leurs animaux a évolué que cela plaise ou non aujourd'hui il y a de plus en plus en de gens qui souhaitent être inhumé avec leurs animaux", en prenant exemple sur des cas rapportés régulièrement où des propriétaires se voient refuser leur propre inhumation si elle se fait avec un animal.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"La pratique existe mais c'est interdit!"

En pratique cela se fait pourtant mais ce n'est pas légal. Il est autorisé de déposer des objets familiers auprès des défunts dans un cercueil mais déposer la dépouille d'un animal est totalement proscrit. Ce qui se pratique en revanche c'est le fait de déposer officieusement l'urne avec les cendres d'un animal, au même titre qu'un objet personnel dans le cercueil ou le caveau. Globalement les autorités ferment les yeux sur cette pratique mais elle reste interdite.

Loïc Dombreval veut en finir avec cette semi-tolérance. Il entend rendre officielle l'inhumation de l'urne avec les cendres de l'animal. Cette urne pourra être mise comme un objet dans le cercueil du défunt ou dans un caveau, au même titre que des bijoux, des tenues ou des livres. Il s'agit uniquement de l'urne contenant les cendres de l'animal et en aucun l'animal non incinéré. Dans tous les cas l'animal incinéré sera donc autorisé dans la tombe de l'humain.

Tombe au cimetière animalier d'Asnières sur Seine (Photo d'illustration) © Maxppp - IP3 PRESS/MAXPPP

Et si l'humain meurt avant l'animal?

Avec ce projet de loi, si l'animal est mort avant l'être humain, on déposerait alors l'urne avec les cendres de l'animal de compagnie dans le caveau ou directement dans le cercueil.

Si l'animal meure après son maître, et si le maitre en question l'a indiqué, alors quand l'animal de compagnie mourra celui ci pourrait être incinéré, puis placé dans une urne avant d'être placée dans le caveau.

Détail d'une tombe pour une Chat nommé Kiki au cimetière animalier d'Asnières sur Seine © Maxppp - IP3 PRESS/MAXPPP

"Le nom de l'animal ne sera pas présent sur la pierre tombale".

Autre problème il n'est pas possible d'inscrire sur la pierre tombale le nom de l'animal en plus de celui de la personne décédée. Le projet de loi ne changera pas cette pratique car certaines personnes pourraient considérer qu'il y a atteinte à "la dignité des morts".

Plusieurs pays pratiquent déjà ce genre d'inhumation hybride en quelque sorte comme la Suisse (Alémanique ou Romande) et l'Allemagne, ou encore dans l'Etat de New York. Dans ces pays certains cimetières animaliers accueillent également des défunts humains, à condition qu'ils aient été incinérés. Mais il n'y a pas de mention du nom de l'animal sur la pierre tombale.

Le député Loïc Dombreval "conçoit qu'on trouve cela étonnant mais c'est méconnaitre la relation étroite d'amitié voire d'amour qui lie les humains à leurs animaux. En tout cas c'est une idée apaisante pour ces personnes qui ont passé souvent les dernières années de leur vie avec leur animal de compagnie, de savoir qu'il pourront être enterré ensemble " et partager leur concession perpétuelle avec leurs compagnons.

En tout cas le projet met le doigt sur un comportement très humain des propriétaires de chiens vis à vis de l'animal, une façon de graver dans le marbre la relation avec leur animal favori et peut-être aussi de se préparer à passer l'éternité en bonne compagnie.

Quand le projet de loi de Loïc Dombreval sera cosigné par d'autres députés, il sera déposé à l'Assemblée Nationale.