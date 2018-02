Marigné-Laillé, France

Ca piaille dur dans la volière de Jean-Noël Dronne. 69 couples de canaris s'agitent dans les cages. Il y a en de toutes les couleurs ou presque. Le fruit de 35 ans d'élevage, de sélection génétique et de recherches à travers l'Europe. "On part en Belgique, en Italie, un peu partout en France. On s'échange aussi des spécimens avec les membres de la société mancelle d'aviculture et d'ornithologie. Là je suis en train de donner naissance à une nouvelle catégorie d'oiseau, en accouplant deux canaris, on doit être deux ou trois au monde à le faire". Et il y a les stars de l'élevage " comme ce canari frisé parisien qui a été sacré champion de France en décembre dernier à Colmar. Il a une robe panachée, une collerette et des ongles en forme de tire-bouchon". Car le jury scrute tout. " Il faut qu'il ait un beau plumage mais aussi qu'il se tienne bien droit".

Trois canaris primés aux championnats du monde

Un des canaris (à droite) de Jean-Noël a reçu la médaille d'or aux derniers championnats du monde organisés par la Confédération mondiale d'ornithologie © Radio France - yann lastennet

Mieux encore, il y a ce canari au col rouge sacré champion du monde en janvier en Italie lors du concours de la Confédération ornithologique mondiale. 35 000 oiseaux étaient en compétition; trois canaris de Jean-Noël ont été primés. " Médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Au départ on y croit pas de trop. C'est une bonne récompense pour tout le travail effectué". L'air est chauffé à 18 degrés. Jean-Noël passe 3 heures par jour à bichonner ses canaris. Alimentation, soins, bagages et sélection génétique, cet artisan maçon mène une double vie. Une passion dévorante que ne partage pas forcément Claire, sa femme. " Ah pas du tout ! Il a des résultats , c'est bien ! Après il y passe du temps alors que, des fois, il y a autre chose à faire. Quand on sort, c'est pour aller faire des concours ou participer à des bourses d'échange. Bon, il sort de son côté et moi du mien". Surtout qu'entre les déplacements, la nourriture, l'élevage et l'acquisition de nouveaux canaris, Jean-Noël dépense plusieurs milliers d'euros chaque année. Mais pas question de vendre ses meilleurs spécimens même si selon l'ornithologue, certains de ses canaris sont très recherchés.