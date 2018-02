Sète, la ville de Paul Valéry et de Georges Brassens n’apparaît qu' à la 85ème place du classement de l'Express des villes où il fait bon vivre . Ça fait rouméguer les Sétois .

Sète, France

" C'est juste de la jalousie ", " on a tout ici, le soleil, la mer, les tielles et la macaronade", les Sétois s'escagassent un peu de la 85eme place de Sète des villes où il fait bon vivre .

C 'est le magasine l'EXPRESS qui publie cette semaine son palmarès des villes où il fait bon vivre et travailler !

Montpellier première ville d'Occitanie pointe à la 8eme place, il faut ensuite descendre loin dans le classement pour trouver Béziers 54eme et Sete à la 85eme place .

Ce classement qui est publié chaque année depuis 2011, repose sur une quinzaine d'indicateurs qui vont de la météo à l'offre culturelle en passant notamment par la qualité de l'air, la part d'étudiants, l'offre de soins, la sécurité et les prix de l'immobilier.

85 ème ? Sète ? incompréhensible pour les Sétois que nous avons rencontrés. De " c'est de la jalousie, à s'ils ne veulent pas venir tant mieux, nous on se la régale içi ", "et pourquoi ils viennent et reviennent tourner des feuilletons télé ici, réagit Tony, un montpelliérain qui s'est exilé à Sète depuis 5 ans .

Cette année le classement consacre Rennes comme ville championne de la qualité de vie en France .