Sète offre des cartes postales pour la Saint-Valentin

Une opération gratuite et originale à Sète pour célébrer la Saint-Valentin. Des cartes postales réalisées par des artistes sétois à retirer dès ce mercredi.

La ville de Sète lance une opération gratuite pour la Saint-Valentin, la "performance généreuse" de l’association Histrions. "Une récréation culturelle bienvenue en cette période de crise sanitaire" explique la mairie de Sète qui ajoute "et un prétexte pour exalter encore et toujours ce sentiment universel qu’est l’amour."

Cette performance consiste à mettre gratuitement à disposition du public des cartes postales imaginées, cette année, par les artistes Anna Kache, Elise Shootthelife, Ladyblue, Christy Puertolas et Christophe Cosentino. Ces cartes postales sont à retirer dans le hall de la mairie et dans les annexes de la Corniche et de l’Ile de Thau à partir de ce mercredi.

En parallèle de cette distribution, une exposition de céramique, peinture et illustration est aussi prévue du 3 avril au 4 mai à la Chapelle du quartier Haut autour de douze artistes. Cette exposition aura pour thème : "J’ai l’honneur de ne pas te demander ta main", une phrase extraite de la chanson Non demande en mariage de Georges Brassens.

Un événement relié au centenaire de la naissance du poète sétois.