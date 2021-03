Sextoys : comment sont-ils devenus à la mode ?

Les sextoys se sont démocratisés depuis les années 1980. Ils sortent des tiroirs et ne sont plus tabous. Retour sur une évolution fulgurante de notre société.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec s'intéresse à l'histoire des sextoys. Si on retrouve des traces d'objets destinés au plaisir sexuel dans toutes les civilisations humaines, ceux-ci sont restés longtemps tabous dans notre société. En compagnie de Virginie Girod, docteure en Histoire mais aussi spécialiste de l'histoire des femmes et de la sexualité, on revient sur cette démocratisation des sextoys.

Changement de regard sur le sexe et les toys

Depuis quelques années, les jouets destinés au plaisir se sont démocratisés. On est bien loin de l'époque où des mannequins semblaient se masser les joues avec de drôles d'ustensiles dans des catalogues de vente par correspondance.

Dans les années 1980, l'imagerie autour des sextoys et de leurs points de vente a totalement changé. Exit les boutiques sombres et mal famées des quartiers chauds de nos grandes villes, ces produits sont désormais accessibles à tous et toutes dans une atmosphère plus ludique, totalement décomplexée.

On a également vu fleurir de nouveaux ustensiles pour de nouveaux usages. Parmi les dernières tendances, Virginie Girod cite l'exemple du Vomanizer destiné à être apposé sur le clitoris. Avec lui, la sexualité n'est plus nécessairement phalo-centrée, les sextoys n'ont plus besoin d'imiter la forme d'un phallus.

L'influence de la pop culture

Virginie Girot insiste sur l'influence de séries télé comme Sex And The City dans la libération de la sexualité des femmes. Les sextoys se démocratisent, ils prennent des couleurs pop, voire fluo.

La forme de ces ustensiles évolue également. "Ils ne sont plus directement calqués sur des pénis" rappelle Virgine Girot avant de citer en exemple le fameux Jack the Rabbit, lui aussi popularisé par la série Sex And The City.