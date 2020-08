Covid-19 : "Si t'es fier d'être Mayennais, tape dans tes mains", des tee-shirts contre le "Mayenne-bashing"

Cela fait un mois ou presque que l'actualité du département de la Mayenne est relayée par tous les médias et très commenté. Pas, malheureusement, pour en vanter les charmes et les atouts mais pour évoquer la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus.

Il faut afficher fièrement qu'on est Mayennais

Les habitants de la Mayenne se sentent victimisés, stigmatisés, certains n'hésitent même plus à changer les plaques d'immatriculation de leurs voitures avant de partir en vacances ! Etre originaire du "53" est mal vu.

Porter fièrement un tee-shirt mayennais

Alors, pour redorer l'image du département, les propriétaires du salon de coiffure et barbier "Alter Ego" à Courcité, une petite commune du nord-est mayennais, viennent de lancer une collection originale de tee-shirts.

Louis Gilbert est co-gérant de l'établissement : "c'est pour casser le "Mayenne-bashing", pour casser toutes les paroles négatives qu'on entend sur nous au sujet du virus. Il faut afficher fièrement qu'on est Mayennais. Nous avons des tee-shirts sur lesquels on lit 'Si t'es fier d'être Mayennais, tape dans tes mains'. On va avoir deux nouveaux modèles qui vont arriver avec les slogans 'L'homme idéal est Mayennais' et 'Mayennais et alors ?' et on aura aussi une casquette".

Sa mère, Nelly, la propriétaire du salon, en as ras-le-bol de voir son département ainsi montré du doigt. Elle parle même de racisme anti-Mayennais : "mon fils travaille sur la Côte Atlantique en Vendée et il me raconte que certains clients sont refusés parce qu'ils viennent du 53. La Mayenne c'est un beau département et soyons fiers".

Pour commander ce maillot humoristique, c'est simple, il faut aller sur le site ou la page Facebook du salon "Alter Ego" à Courcité. A chaque achat, 1 euro est reversé à l'Institut Pasteur pour la recherche.